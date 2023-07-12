Губернатор Шумков раскритиковал курганских бизнесменов из-за некрасивых фасадов и вывесок

Шумков раскритиковал бизнесменов за плохие фасады и вывески (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков раскритиковал местных предпринимателей, которые не следят за внешним обликом своих объектов, надеясь что им помогут власти. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале.

«Не буду скрывать, вид многих частных коммерческих объектов вызывает жалость, а также наводит на мысль, что их хозяин именно там просит подаяние. Обшарпанные, некрасивые фасады, убогонькие вывески, небезопасные крыльца и входные группы. При том, что привести их в порядок с использованием современных материалов стоит не так дорого, а значительная часть их хозяев зарабатывает на неплохие деньги, регулярно приобретая дорогую недвижимость и в нашей стране и за ее пределами», — написал Шумков.

Губернатор также отметил, что он просил глав администраций заниматься постоянной работой с бизнесменами на предмет внешнего вида объектов их бизнеса. По словам главы региона, убогий вид предприятий, в котором ежедневно работают сотни и тысячи людей, является неуважением как к своему персоналу, так и своей работе.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков раскритиковал чиновников, срывающих стройки. По его словам, вместо того, чтобы делать свою работу в муниципалитетах, они начинают заниматься перекладыванием ответственности на других. Также сообщалось, что глава региона выступил с критикой земельных махинаций и предупредил бизнесменов, чтобы они не пытались незаконно присвоить муниципальную собственность.