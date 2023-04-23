23 апреля 2023

Губернатор Шумков раскритиковал махинации с землей

© Служба новостей «URA.RU»
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День Курганской области в АСИ. Москва, шумков вадим
Курганский губернатор Шумков выступил с критикой земельных махинаций Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков предупредил недобросовестных предпринимателей, что сейчас уже не получится проводить махинации с землей в регионе. Об этом глава региона рассказал в своем telegram-канале «силаVправде».

«Жестко пресекаются попытки умыкнуть муниципальную землю путем фальсификации документов на несуществующее незавершенное строительство либо иные варианты незаконно присвоить муниципальную собственность. Муниципальная и государственная земля точно так же составляют казну, как и бюджетные средства», — высказался губернатор.

Шумков отметил, что попытки присвоить муниципальную собственность пресекаются. В некоторых случаях участки городских земель приходится изымать законным порядком. Губернатор подчеркнул, что надеяться на помощь «своих людей» в администрации не стоит, потому что таких представителей власти давно нет.

Ранее URA.RU писало, что курганский губернатор раскритиковал распределение мобилизованных по частям. Он отметил, что регион продолжит помогать мобилизованным и военнослужащим.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков предупредил недобросовестных предпринимателей, что сейчас уже не получится проводить махинации с землей в регионе. Об этом глава региона рассказал в своем telegram-канале «силаVправде». «Жестко пресекаются попытки умыкнуть муниципальную землю путем фальсификации документов на несуществующее незавершенное строительство либо иные варианты незаконно присвоить муниципальную собственность. Муниципальная и государственная земля точно так же составляют казну, как и бюджетные средства», — высказался губернатор. Шумков отметил, что попытки присвоить муниципальную собственность пресекаются. В некоторых случаях участки городских земель приходится изымать законным порядком. Губернатор подчеркнул, что надеяться на помощь «своих людей» в администрации не стоит, потому что таких представителей власти давно нет. Ранее URA.RU писало, что курганский губернатор раскритиковал распределение мобилизованных по частям. Он отметил, что регион продолжит помогать мобилизованным и военнослужащим.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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