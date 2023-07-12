Коммунальщики не могут подобраться к бакам из-за припаркованной машины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) жалуются на владельца машины, который мешает коммунальщикам вывезти мусор. Как рассказал URA.RU жилец многоквартирного дома Евгений, часть мусорных баков не могут освободить больше недели, неприятный запах стоит на всю улицу.

«Мы живем по адресу Ленинградский, 10. Один деятель постоянно ставит машину таким образом, что к бакам нельзя подъехать и вывезти мусор. Мусор не убирают неделю, все воняет», — рассказал собеседник.

Агентство направило запрос в пресс-службу окружной Госавтоинспекции и администрацию города. Ответы ожидаются.

Ранее сообщалось, что в Салехарде возникли трудности с уборкой мусора. Тогда причиной стали погодные условия.