12 июля 2023

В курганском городе на четверть сократили число автобусных маршрутов

© Служба новостей «URA.RU»
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Город Шадринск. Курган, шадринск, автобус, город шадринск, пирамидальные тополя
В Шадринске осталось 15 автобусных маршрутов Фото:

В городе Шадринске Курганской области осталось 15 автобусных маршрутов. Данная информация размещена на сайте мэрии. Год назад в реестре маршрутов регулярных перевозок их было 20.

«Согласно постановлению администрации города Шадринска, в 2022 году на муниципальной маршрутной сети действовали 20 маршрутов, один из которых был сезонный, 3 маршрута выполняли рейсы только в утренние и вечерние часы, 1 был дублирующий. В целях оптимизации затрат перевозчиков и удовлетворения потребностей населения в транспортной доступности в этом году более рентабельные маршруты были объединены с убыточными маршрутами путем объединения направлений движения», — объяснили URA.RU в мэрии Шадринска.

Также на портале госзакупок были проведены конкурсы, связанные с распределением ответственных за маршруты. На каждый конкурс заявилось по одному предпринимателю. «Конкурсная документация была составлена в спешке и некачественно (например, в ней отсутствовало расписание, а также неправильно была определена начальная максимальная цена контракта), а на подачу заявок перевозчикам отводилось всего 10 дней», — отметили представители группы соцсети «ВКонтакте» «Курганский транспорт».

В администрации отметили, что ранее с перевозчиками заключали контракты на год, но они не окупались, поэтому сейчас контракты заключаются на пять. Также в мэрии добавили, что такие небольшие изменения нельзя назвать транспортной реформой.

В Кургане с начала года проходит транспортная реформа. В ходе нее 40 новых маршрутов постепенно заменят 51 старый. 4 июля в Курган привезли 34 новых автобуса, которые постепенно выводят на улицы города. Власти планируют помочь с покупкой новых автобусов и перевозчикам Шадринска.

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В городе Шадринске Курганской области осталось 15 автобусных маршрутов. Данная информация размещена на сайте мэрии. Год назад в реестре маршрутов регулярных перевозок их было 20. «Согласно постановлению администрации города Шадринска, в 2022 году на муниципальной маршрутной сети действовали 20 маршрутов, один из которых был сезонный, 3 маршрута выполняли рейсы только в утренние и вечерние часы, 1 был дублирующий. В целях оптимизации затрат перевозчиков и удовлетворения потребностей населения в транспортной доступности в этом году более рентабельные маршруты были объединены с убыточными маршрутами путем объединения направлений движения», — объяснили URA.RU в мэрии Шадринска. Также на портале госзакупок были проведены конкурсы, связанные с распределением ответственных за маршруты. На каждый конкурс заявилось по одному предпринимателю. «Конкурсная документация была составлена в спешке и некачественно (например, в ней отсутствовало расписание, а также неправильно была определена начальная максимальная цена контракта), а на подачу заявок перевозчикам отводилось всего 10 дней», — отметили представители группы соцсети «ВКонтакте» «Курганский транспорт». В администрации отметили, что ранее с перевозчиками заключали контракты на год, но они не окупались, поэтому сейчас контракты заключаются на пять. Также в мэрии добавили, что такие небольшие изменения нельзя назвать транспортной реформой. В Кургане с начала года проходит транспортная реформа. В ходе нее 40 новых маршрутов постепенно заменят 51 старый. 4 июля в Курган привезли 34 новых автобуса, которые постепенно выводят на улицы города. Власти планируют помочь с покупкой новых автобусов и перевозчикам Шадринска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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