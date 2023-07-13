Риттер назвал заслугой России то, что Украину не примут в НАТО

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Владимир Зеленский. stock, зеленский владимир, stock
Владимир Зеленский участвовал на саммите НАТО в Вильнюсе 11—12 июля Фото:

Россия своими действиями не допустила присоединения Украины в НАТО. Об этом заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.

«России удалось остановить экспансию НАТО на Украине. Украина никогда не станет членом альянса», — заявил Скотт Риттер в эфире на youtube-канале US Tour of Duty.

Он также отметил, что страны НАТО на саммите в Вильнюсе 11—12 июля пытались доказать, что Россия не сможет остановить расширение альянса. Для этого Турция одобрила членство Швеции в НАТО, так как вопрос о присоединении Украины еще не решен.

Саммит НАТО прошел 11—12 июля в Вильнюсе. По его итогам, страны G7 сформировали гарантии безопасности для Украины. Вопрос о присоединении Украины в НАТО не был решен, скоре всего он поднимется на заседании в следующем году.

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен отметил, что Украина может вступить в НАТО по частям. Таким образом в альянс вступит та часть страны, которая не занята спецоперацией, передает RT.

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Россия своими действиями не допустила присоединения Украины в НАТО. Об этом заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер. «России удалось остановить экспансию НАТО на Украине. Украина никогда не станет членом альянса», — заявил Скотт Риттер в эфире на youtube-канале US Tour of Duty. Он также отметил, что страны НАТО на саммите в Вильнюсе 11—12 июля пытались доказать, что Россия не сможет остановить расширение альянса. Для этого Турция одобрила членство Швеции в НАТО, так как вопрос о присоединении Украины еще не решен. Саммит НАТО прошел 11—12 июля в Вильнюсе. По его итогам, страны G7 сформировали гарантии безопасности для Украины. Вопрос о присоединении Украины в НАТО не был решен, скоре всего он поднимется на заседании в следующем году. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен отметил, что Украина может вступить в НАТО по частям. Таким образом в альянс вступит та часть страны, которая не занята спецоперацией, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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