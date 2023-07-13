Риттер назвал заслугой России то, что Украину не примут в НАТО

13 июля 2023 в 13:24 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский участвовал на саммите НАТО в Вильнюсе 11—12 июля Фото: Официальный сайт президента Украины Россия своими действиями не допустила присоединения Украины в НАТО. Об этом заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер. «России удалось остановить экспансию НАТО на Украине. Украина никогда не станет членом альянса», — заявил Скотт Риттер в эфире на youtube-канале US Tour of Duty. Он также отметил, что страны НАТО на саммите в Вильнюсе 11—12 июля пытались доказать, что Россия не сможет остановить расширение альянса. Для этого Турция одобрила членство Швеции в НАТО, так как вопрос о присоединении Украины еще не решен. Саммит НАТО прошел 11—12 июля в Вильнюсе. По его итогам, страны G7 сформировали гарантии безопасности для Украины. Вопрос о присоединении Украины в НАТО не был решен, скоре всего он поднимется на заседании в следующем году. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен отметил, что Украина может вступить в НАТО по частям. Таким образом в альянс вступит та часть страны, которая не занята спецоперацией, передает RT.

Россия своими действиями не допустила присоединения Украины в НАТО. Об этом заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер. «России удалось остановить экспансию НАТО на Украине. Украина никогда не станет членом альянса», — заявил Скотт Риттер в эфире на youtube-канале US Tour of Duty. Он также отметил, что страны НАТО на саммите в Вильнюсе 11—12 июля пытались доказать, что Россия не сможет остановить расширение альянса. Для этого Турция одобрила членство Швеции в НАТО, так как вопрос о присоединении Украины еще не решен. Саммит НАТО прошел 11—12 июля в Вильнюсе. По его итогам, страны G7 сформировали гарантии безопасности для Украины. Вопрос о присоединении Украины в НАТО не был решен, скоре всего он поднимется на заседании в следующем году. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен отметил, что Украина может вступить в НАТО по частям. Таким образом в альянс вступит та часть страны, которая не занята спецоперацией, передает RT.