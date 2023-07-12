Бастрыкин потребовал отчитаться по делу об избиении ребенка в прямом эфире тюменской стримершей

13 июля 2023 в 07:34 Размер текста - 17 +

Бастрыкин потребовал доклад о результатах расследования по делу об истязании ребенка Фото: Официальный сайт Совета Федерации Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о результатах расследования по делу об истязании ребенка тюменской стримершей. Об этом сообщает информационный центр СК России. «В телепрограмме на федеральном канале сообщалось, что жительница Тюменской области издевается над своим малолетним сыном, а также высказывает в отношении него слова угрозы убийством. <…> Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Тюменской области Александра Кублякова доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела, а также о проделанной работе по защите прав ребенка», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Яна Лантратова направила обращение главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой проверить тюменскую стримершу. Женщина в прямом эфире кричала на своего ребенка, использовала ненормативную лексику и угрожала убить его за то, что он не принес ей скотч.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о результатах расследования по делу об истязании ребенка тюменской стримершей. Об этом сообщает информационный центр СК России. «В телепрограмме на федеральном канале сообщалось, что жительница Тюменской области издевается над своим малолетним сыном, а также высказывает в отношении него слова угрозы убийством. <…> Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Тюменской области Александра Кублякова доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела, а также о проделанной работе по защите прав ребенка», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Яна Лантратова направила обращение главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой проверить тюменскую стримершу. Женщина в прямом эфире кричала на своего ребенка, использовала ненормативную лексику и угрожала убить его за то, что он не принес ей скотч.