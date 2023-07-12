Тюменским дачникам дали рекомендации по спасению огорода от града

Тюменский доктор сельхоз наук Лящева: спасать огород от града нужно с помощью укрывных материалов

13 июля 2023 в 14:39 Размер текста - 17 +

Растения придется укрыть от непогоды Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Прогнозируемый на 13 и 14 июля град в Тюменской области может погубить растения на дачах местных жителей. Для защиты от природного явления требуется укрыть огород специальными материалами, о чем корреспонденту URA.RU рассказала доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры общей биологии ГАУ Северного Зауралья Людмила Лящева. «Что можно сделать по этому поводу. Во-первых, для грядок с растениями, такими как кабачки, тыквы, укроп, салаты, петрушка, свекла, морковь. Для этих растений можно просто накрыть грядки плотной агротканью, либо пленкой. Ну, конечно, они помнутся немножко, но все равно это не то, что град полностью там отобьет листья», — рассказала Лящева. Она уточнила, что материал должен быть толстым и плотным, чтобы выдержать град. Хуже, по ее словам, придется томатам открытого грунта. Их она советует накрыть агрилом или другим укрывным материалом, который натягивается на опоры. Это позволит спрятать растение от града. Парники и теплицы эксперт рекомендует закрыть, так как град может дотянуться до находящихся с краю растений. В случае, если град повредил какие-то растения, то спасти их все равно можно. «Нужно будет поступить следующим образом. Взять ножницы садовые, и такие культуры как салаты, может быть даже свеклу, постричь. Потом там пойдут уже новые побеги, новые листья», — советует Лящева. Также она добавила, что пострадавшие растения нужно удобрить. Подойдут минеральные удобрения вроде мочевины и такие стимуляторы роста как Эпин-экстра и Циркон. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области 13 и 14 июля ожидаются сильные ливни, грозы и град. При этом в регионе будет штормовой ветер с порывами до 25 м/с. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Прогнозируемый на 13 и 14 июля град в Тюменской области может погубить растения на дачах местных жителей. Для защиты от природного явления требуется укрыть огород специальными материалами, о чем корреспонденту URA.RU рассказала доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры общей биологии ГАУ Северного Зауралья Людмила Лящева. «Что можно сделать по этому поводу. Во-первых, для грядок с растениями, такими как кабачки, тыквы, укроп, салаты, петрушка, свекла, морковь. Для этих растений можно просто накрыть грядки плотной агротканью, либо пленкой. Ну, конечно, они помнутся немножко, но все равно это не то, что град полностью там отобьет листья», — рассказала Лящева. Она уточнила, что материал должен быть толстым и плотным, чтобы выдержать град. Хуже, по ее словам, придется томатам открытого грунта. Их она советует накрыть агрилом или другим укрывным материалом, который натягивается на опоры. Это позволит спрятать растение от града. Парники и теплицы эксперт рекомендует закрыть, так как град может дотянуться до находящихся с краю растений. В случае, если град повредил какие-то растения, то спасти их все равно можно. «Нужно будет поступить следующим образом. Взять ножницы садовые, и такие культуры как салаты, может быть даже свеклу, постричь. Потом там пойдут уже новые побеги, новые листья», — советует Лящева. Также она добавила, что пострадавшие растения нужно удобрить. Подойдут минеральные удобрения вроде мочевины и такие стимуляторы роста как Эпин-экстра и Циркон. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области 13 и 14 июля ожидаются сильные ливни, грозы и град. При этом в регионе будет штормовой ветер с порывами до 25 м/с.