Двое военных из ЯНАО погибли в ходе спецоперации

О смерти земляков в зоне СВО сообщили представители администрации Лабытнанги

Соболезнования семьям погибших выразили в мэрии Лабытнанги Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Двое жителей Лабытнанги (ЯНАО) — лейтенант Семен Волченков и рядовой Семен Размыслов — погибли в ходе проведения специальной военной операции на Украине. Об этом 13 июля сообщили в социальных сетях официальные представители городской администрации.

«Входе специальной военной операции погибли наши земляки, чьи имена навсегда будут вписаны в книгу воинской славы Лабытнанги, Ямала и всей страны», — говорится в опубликованном сообщении. Глава города Марина Трескова выразила соболезнования родным и близким погибших земляков.

Сообщается, что лейтенант Волченков проходил службу в должности командира мотострелкового взвода и будет похоронен в Тульской области. Рядовой Размыслов также был мотострелком: в апреле он получил тяжелое ранение, врачи несколько месяцев боролись за его жизнь. Ямалец будет похоронен в Сыктывкаре.

В мэрии сообщили, что находятся на связи с семьями. Им будет оказана необходимая помощь и поддержка.

Специальная военная операция началась в феврале 2022 года. Ее целью стала защита мирного населения Донбасса от националистов и террора со стороны украинских военных формирований.