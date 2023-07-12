12 июля 2023

Двое военных из ЯНАО погибли в ходе спецоперации

О смерти земляков в зоне СВО сообщили представители администрации Лабытнанги
© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, погибший, смерть, триколор, флаг россии, гроб, похороны, солдат
Соболезнования семьям погибших выразили в мэрии Лабытнанги Фото:

Двое жителей Лабытнанги (ЯНАО) — лейтенант Семен Волченков и рядовой Семен Размыслов — погибли в ходе проведения специальной военной операции на Украине. Об этом 13 июля сообщили в социальных сетях официальные представители городской администрации.

«Входе специальной военной операции погибли наши земляки, чьи имена навсегда будут вписаны в книгу воинской славы Лабытнанги, Ямала и всей страны», — говорится в опубликованном сообщении. Глава города Марина Трескова выразила соболезнования родным и близким погибших земляков.

Сообщается, что лейтенант Волченков проходил службу в должности командира мотострелкового взвода и будет похоронен в Тульской области. Рядовой Размыслов также был мотострелком: в апреле он получил тяжелое ранение, врачи несколько месяцев боролись за его жизнь. Ямалец будет похоронен в Сыктывкаре.

В мэрии сообщили, что находятся на связи с семьями. Им будет оказана необходимая помощь и поддержка.

Специальная военная операция началась в феврале 2022 года. Ее целью стала защита мирного населения Донбасса от националистов и террора со стороны украинских военных формирований.

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Двое жителей Лабытнанги (ЯНАО) — лейтенант Семен Волченков и рядовой Семен Размыслов — погибли в ходе проведения специальной военной операции на Украине. Об этом 13 июля сообщили в социальных сетях официальные представители городской администрации. «Входе специальной военной операции погибли наши земляки, чьи имена навсегда будут вписаны в книгу воинской славы Лабытнанги, Ямала и всей страны», — говорится в опубликованном сообщении. Глава города Марина Трескова выразила соболезнования родным и близким погибших земляков. Сообщается, что лейтенант Волченков проходил службу в должности командира мотострелкового взвода и будет похоронен в Тульской области. Рядовой Размыслов также был мотострелком: в апреле он получил тяжелое ранение, врачи несколько месяцев боролись за его жизнь. Ямалец будет похоронен в Сыктывкаре. В мэрии сообщили, что находятся на связи с семьями. Им будет оказана необходимая помощь и поддержка. Специальная военная операция началась в феврале 2022 года. Ее целью стала защита мирного населения Донбасса от националистов и террора со стороны украинских военных формирований.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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