Посол Украины раскритиковал Зеленского за нездоровое поведение на саммите НАТО

Посол Киева в Лондоне Пристайко: сарказм Зеленского в отношении Уоллеса неуместен

13 июля 2023 в 15:38 Размер текста - 17 +

Поведение Владимира Зеленского играет на руку России, заявил Вадим Пристайко Фото: Официальный сайт президента Украины Саркастический ответ президента Украины Владимира Зеленского на слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса является нездоровым. Такое мнение выразил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко. «Я не считаю, что сарказм Владимира Зеленского на саммите НАТО был здоровым», — передает слова Пристайко телеканал Sky News. Он добавил, что такой сарказм не является конструктивным. Посол Украины подчеркнул, что не следует показывать России, что между Украиной и странами НАТО есть напряжение. Ранее Бен Уоллес потребовал благодарности от Владимира Зеленского за поставку военной техники Украине. Он таким образом отреагировал на критику украинского руководства стран НАТО за отказ в принятии Киева в альянс. Зеленский в ответ саркастически заявил, что власти Британии должны конкретизировать, как именно Украина должна выразить благодарность Лондону за поставки вооружения, передает RT.

Саркастический ответ президента Украины Владимира Зеленского на слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса является нездоровым. Такое мнение выразил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко. «Я не считаю, что сарказм Владимира Зеленского на саммите НАТО был здоровым», — передает слова Пристайко телеканал Sky News. Он добавил, что такой сарказм не является конструктивным. Посол Украины подчеркнул, что не следует показывать России, что между Украиной и странами НАТО есть напряжение. Ранее Бен Уоллес потребовал благодарности от Владимира Зеленского за поставку военной техники Украине. Он таким образом отреагировал на критику украинского руководства стран НАТО за отказ в принятии Киева в альянс. Зеленский в ответ саркастически заявил, что власти Британии должны конкретизировать, как именно Украина должна выразить благодарность Лондону за поставки вооружения, передает RT.