Посол Украины раскритиковал Зеленского за нездоровое поведение на саммите НАТО

Посол Киева в Лондоне Пристайко: сарказм Зеленского в отношении Уоллеса неуместен
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, владимир зеленский, stock
Поведение Владимира Зеленского играет на руку России, заявил Вадим Пристайко Фото:

Саркастический ответ президента Украины Владимира Зеленского на слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса является нездоровым. Такое мнение выразил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

«Я не считаю, что сарказм Владимира Зеленского на саммите НАТО был здоровым», — передает слова Пристайко телеканал Sky News. Он добавил, что такой сарказм не является конструктивным. Посол Украины подчеркнул, что не следует показывать России, что между Украиной и странами НАТО есть напряжение.

Ранее Бен Уоллес потребовал благодарности от Владимира Зеленского за поставку военной техники Украине. Он таким образом отреагировал на критику украинского руководства стран НАТО за отказ в принятии Киева в альянс. Зеленский в ответ саркастически заявил, что власти Британии должны конкретизировать, как именно Украина должна выразить благодарность Лондону за поставки вооружения, передает RT.

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Саркастический ответ президента Украины Владимира Зеленского на слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса является нездоровым. Такое мнение выразил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко. «Я не считаю, что сарказм Владимира Зеленского на саммите НАТО был здоровым», — передает слова Пристайко телеканал Sky News. Он добавил, что такой сарказм не является конструктивным. Посол Украины подчеркнул, что не следует показывать России, что между Украиной и странами НАТО есть напряжение. Ранее Бен Уоллес потребовал благодарности от Владимира Зеленского за поставку военной техники Украине. Он таким образом отреагировал на критику украинского руководства стран НАТО за отказ в принятии Киева в альянс. Зеленский в ответ саркастически заявил, что власти Британии должны конкретизировать, как именно Украина должна выразить благодарность Лондону за поставки вооружения, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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