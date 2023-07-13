Госдума ввела новые ограничения по вейпам и сигаретам для россиян

В Госдуме приняли законопроект, ограничивающий перемещение россиянами табачной продукции. Теперь по стране можно перемещать не более 200 изделий с нагреваемым табаком, а также не более 200 сигарет. Аналогичный запрет касается и вейпов. Соответствующий закон был принят на пленарном заседании комитета Госдумы по молодежной политике.
Теперь граждане РФ смогут перемещать не более 200 сигарет или вейпов. Что касается табака, его можно проносить в количестве не более 250 граммов на одного совершеннолетнего человека. Также теперь можно провозить не более пяти единиц никотиносодержащих жидкостей для вейпа объемом до 50 грамм. Соответствующий законопроект был озвучен на пленарном заседании комитета Госдумы. Его трансляция
В начале лета Госдума приняла закон о регулировании производства табачной продукции. Теперь для изготовления соответствующего товара нужна будет лицензия, передает РАПСИ. Также на вейпы захотели наложить таможенную пошлину в размере 13%.
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