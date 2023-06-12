В России предложили вести таможенную пошлину на вейпы

13 июня 2023 в 03:34 Размер текста - 17 +

На вейпы предложили ввести таможенную пошлину 13% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В России хотят ввести таможенную пошлину на вейпы (электронные испарители — прим. URA.RU). Об этом говорится в заключении аудиторов по итогам проверки Федеральной таможенной службы. «Счетная палата считает целесообразным обложить таможенной пошлиной в размере 13% устройства для нагревания табака и вейпы», — передают «Известия» выдержку из документа. В Общественной потребительской инициативе считают, что поднятие цен на вейпы сделает его их менее доступными. Представители Счетной палаты отметили, что для кальянов ввозная таможенная пошлина составляет 13%, а для вейпов 0%. Аудиторы контрольного органа предложили ввести пошлину на всю никотинсодержащую продукцию, повысив нулевую ставку до уровня не менее 13%. В результате этого дополнительные поступления в казну могут составить 4,5 млрд рублей в год. По мнению основателя Anderida Financial Group Алексея Тараповского, власти хотят ввести пошлину не ради пополнения казны, а ради ограничения потребления табачной и связанной с ней продукции. Ранее в России запретили продажу вейпов несовершеннолетним. Также Госдума увеличила размер штрафов за распространение никотиносодержащей продукции, в том числе электронных сигарет, среди школьников. Психолог Ирина Смолярчук поделилась с родителями советом о том, как отучить подростка от курения вейпа. По ее словам, не следует прибегать к наказаниям и запретам, следует сказать ребенку, что он тем самым причиняет боль своему родителю. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России хотят ввести таможенную пошлину на вейпы (электронные испарители — прим. URA.RU). Об этом говорится в заключении аудиторов по итогам проверки Федеральной таможенной службы. «Счетная палата считает целесообразным обложить таможенной пошлиной в размере 13% устройства для нагревания табака и вейпы», — передают «Известия» выдержку из документа. В Общественной потребительской инициативе считают, что поднятие цен на вейпы сделает его их менее доступными. Представители Счетной палаты отметили, что для кальянов ввозная таможенная пошлина составляет 13%, а для вейпов 0%. Аудиторы контрольного органа предложили ввести пошлину на всю никотинсодержащую продукцию, повысив нулевую ставку до уровня не менее 13%. В результате этого дополнительные поступления в казну могут составить 4,5 млрд рублей в год. По мнению основателя Anderida Financial Group Алексея Тараповского, власти хотят ввести пошлину не ради пополнения казны, а ради ограничения потребления табачной и связанной с ней продукции. Ранее в России запретили продажу вейпов несовершеннолетним. Также Госдума увеличила размер штрафов за распространение никотиносодержащей продукции, в том числе электронных сигарет, среди школьников. Психолог Ирина Смолярчук поделилась с родителями советом о том, как отучить подростка от курения вейпа. По ее словам, не следует прибегать к наказаниям и запретам, следует сказать ребенку, что он тем самым причиняет боль своему родителю.