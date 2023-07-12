Пермячку, заказавшую убийство семьи из Башкирии, освободили от уголовной ответственности. Видео

13 июля 2023 в 17:11 Размер текста - 17 +

Заказчицу громкого убийства отправили на принудительное лечение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Перми жестоко убили мать и дочь из Башкирии В Пермском краевом суде огласили приговор для Майи К., которая заказала убийство своей подруги и ее пятилетней дочери. Женщину отправили на принудительное лечение, освободив от уголовной ответственности. «Майя К. признана виновной в том, что заказала убийство своей знакомой и ее малолетней дочери, а также сокрытие совершенного преступления. Поскольку в ходе рассмотрения уголовного дела она признана невменяемой, суд отправил подсудимую на принудительное лечение», — передает корреспондент URA.RU из зала суда. Как добавила гособвинитель, по закону женщина будет освобождена от уголовной ответственности, так как она признана невменяемой. Убить свою подругу и ее пятилетнюю дочь пермячка задумала летом 2022 года. Она арендовала дом за высоким забором, куда привезла ничего не подозревающую семью. Там исполнитель убийства зарезал женщину, после чего задушил ее дочь обрывком кухонного полотенца. Позже оба преступника закопали тела убитых в заранее подготовленном месте. За совершение двойного убийства исполнитель получил 100 тысяч рублей от заказчицы, эти деньги он потратил на подарки для своих друзей. Суд назначил ему пожизненный срок в колонии особого режима.

В Пермском краевом суде огласили приговор для Майи К., которая заказала убийство своей подруги и ее пятилетней дочери. Женщину отправили на принудительное лечение, освободив от уголовной ответственности. «Майя К. признана виновной в том, что заказала убийство своей знакомой и ее малолетней дочери, а также сокрытие совершенного преступления. Поскольку в ходе рассмотрения уголовного дела она признана невменяемой, суд отправил подсудимую на принудительное лечение», — передает корреспондент URA.RU из зала суда. Как добавила гособвинитель, по закону женщина будет освобождена от уголовной ответственности, так как она признана невменяемой. Убить свою подругу и ее пятилетнюю дочь пермячка задумала летом 2022 года. Она арендовала дом за высоким забором, куда привезла ничего не подозревающую семью. Там исполнитель убийства зарезал женщину, после чего задушил ее дочь обрывком кухонного полотенца. Позже оба преступника закопали тела убитых в заранее подготовленном месте. За совершение двойного убийства исполнитель получил 100 тысяч рублей от заказчицы, эти деньги он потратил на подарки для своих друзей. Суд назначил ему пожизненный срок в колонии особого режима.