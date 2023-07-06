Совершивший заказное убийство пермяк, потратил деньги на подарки друзьям

07 июля 2023 в 16:26 Размер текста - 17 +

За двойное убийство пермяк получил 100 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Перми жестоко убили мать и дочь из Башкирии Андрей Серебров, убивший семью из Башкирии за 100 тысяч рублей, потратил деньги на цветы для сожительницы и подарки другу. Об этом рассказал старший прокурор отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Пермского края Алексей Чепкасов. «За совершение убийства Серебров получил 100 тысяч рублей. На эти деньги он купил цветы своей сожительнице и подарки другу», — рассказал Чепкасов. После покупки подарков, сидя в машине вместе с другом, Серебров ему сказал: «Ты даже не представляешь какая мразь сидит рядом с тобой». Убить жительницу Ишимбая (Башкирия) и ее пятилетнюю дочь, Сереброва подговорила его приятельница Майя в августе 2022 года. Они заранее арендовали дом с высоким забором, куда привезли женщину и ребенка под предлогом дружеской встречи. Находясь в доме, заказчица повела девочку на второй этаж, а в Серебров это время расправился с женщиной. После этого он поднялся наверх и задушил ребенка частью кухонного полотенца. По словам государственного обвинителя, девочка сопротивлялась и боролась за свою жизнь до последнего момента. Тела убитых преступники спрятали в лесополосе, а всем сказали, что женщина с девочкой ушла из гостей после небольшой ссоры. После того, как следователи задержали пермяков, они дали признательные показания. Экспертиза показала, что заказчица имеет психическое заболевание, она признана невменяемой. Свою подругу она решила убить из-за того, что та, якобы, наложила на нее проклятье. Серебров же пошел на этот поступок из корыстных побуждений. Суд назначил ему пожизненное наказание в колонии особого режима. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Андрей Серебров, убивший семью из Башкирии за 100 тысяч рублей, потратил деньги на цветы для сожительницы и подарки другу. Об этом рассказал старший прокурор отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Пермского края Алексей Чепкасов. «За совершение убийства Серебров получил 100 тысяч рублей. На эти деньги он купил цветы своей сожительнице и подарки другу», — рассказал Чепкасов. После покупки подарков, сидя в машине вместе с другом, Серебров ему сказал: «Ты даже не представляешь какая мразь сидит рядом с тобой». Убить жительницу Ишимбая (Башкирия) и ее пятилетнюю дочь, Сереброва подговорила его приятельница Майя в августе 2022 года. Они заранее арендовали дом с высоким забором, куда привезли женщину и ребенка под предлогом дружеской встречи. Находясь в доме, заказчица повела девочку на второй этаж, а в Серебров это время расправился с женщиной. После этого он поднялся наверх и задушил ребенка частью кухонного полотенца. По словам государственного обвинителя, девочка сопротивлялась и боролась за свою жизнь до последнего момента. Тела убитых преступники спрятали в лесополосе, а всем сказали, что женщина с девочкой ушла из гостей после небольшой ссоры. После того, как следователи задержали пермяков, они дали признательные показания. Экспертиза показала, что заказчица имеет психическое заболевание, она признана невменяемой. Свою подругу она решила убить из-за того, что та, якобы, наложила на нее проклятье. Серебров же пошел на этот поступок из корыстных побуждений. Суд назначил ему пожизненное наказание в колонии особого режима.