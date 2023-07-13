Картаполов: раскритиковавший МО РФ генерал Попов должен продолжить службу

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Картаполов назвал Попова перспективным генералом Фото:

Командующий 58-й армией Южного военного округа (ЮВО) Иван Попов должен продолжать служить в армии, так как является перспективным генералом со светлым будущим. Такое мнение выразил глава комитеты Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Попов должен в армии служить. Это перспективный генерал. У него все впереди. Давайте подождем», — передает слова Картаполова telegram-канал «Вы слушали маяк». Он добавил, что решение обязательно будет найдено. Относительно общей ситуации в армии Картаполов подчеркнул, что ВС РФ выполняют свои боевые задачи, отражая нападение противника и продвигаясь вперед на многих направлениях.

Ранее Иван Попов, известный как «Спартак», заявил о своем отстранении от службы после доклада о проблемах в ВС России. Это обращение было опубликовано главой комитета Госдумы по обороне и экс-заместителем командующего Андреем Гурулевым. Проблемы, которые были названы генерал-майором Поповым, включают отсутствие контрбатарейной борьбы в зоне СВО и недостаток станций артиллерийской разведки. Картаполов отметил, что эти проблемы будут решаться.

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Командующий 58-й армией Южного военного округа (ЮВО) Иван Попов должен продолжать служить в армии, так как является перспективным генералом со светлым будущим. Такое мнение выразил глава комитеты Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «Попов должен в армии служить. Это перспективный генерал. У него все впереди. Давайте подождем», — передает слова Картаполова telegram-канал «Вы слушали маяк». Он добавил, что решение обязательно будет найдено. Относительно общей ситуации в армии Картаполов подчеркнул, что ВС РФ выполняют свои боевые задачи, отражая нападение противника и продвигаясь вперед на многих направлениях. Ранее Иван Попов, известный как «Спартак», заявил о своем отстранении от службы после доклада о проблемах в ВС России. Это обращение было опубликовано главой комитета Госдумы по обороне и экс-заместителем командующего Андреем Гурулевым. Проблемы, которые были названы генерал-майором Поповым, включают отсутствие контрбатарейной борьбы в зоне СВО и недостаток станций артиллерийской разведки. Картаполов отметил, что эти проблемы будут решаться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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