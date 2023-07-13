Путин потребовал утвердить нацпроект по беспилотникам в короткий срок

До 1 сентября текущего года необходимо утвердить национальный проект по развитию беспилотников и учесть его приоритетом в бюджете. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Форума будущих технологий.
«До 1 сентября текущего года нужно утвердить нацпроект по беспилотникам и назначить его приоритетным в бюджете», — заявил Владимир Путин на заседании. Трансляцию форума вел телеканал «Россия 24». Кроме того, на пленарном заседании президент России предложил подготовить новый национальный проект на период до 2030 года, который будет посвящен формированию экономики данных.
Ранее Владимир Путин поручил министерству транспорта и российской государственной корпорации развития интегрировать беспилотные летательные аппараты в национальное воздушное пространство России. Для этих целей будут использоваться цифровые платформы.
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