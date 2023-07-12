Жители Курганской области купили мини-экскаватор для бойцов-земляков, участвующих в зоне спецоперации на Украине. Об этом сообщил депутат Курганской облдумы Марат Исламов, который принял участие в сборе денег на технику для фронта.
«В Половинском округе для земляков, которые участвуют в специальной военной операции, общими усилиями собрали средства на мини-экскаватор, который сразу же отправился на военную работу. Бойцы сообщают, что техника сейчас роет окопы для всего подразделения. Собирали на агрегат всем миром, помогали все, кто чем может», — написал Исламов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Ранее URA.RU писало, что сотрудники курганского оборонного завода купили рации для медиков из зоны боевых действий на Украине. Кроме того, заводчанами на передовую были собраны и переданы рюкзаки и аптечки.
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