12 июля 2023

Курганским бойцам СВО купили мини-экскаватор для рытья окопов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Курган, снос дома, ковш экскаватора, руины
Курганским бойцам СВО купили мини-экскаватор для рытья окопов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Жители Курганской области купили мини-экскаватор для бойцов-земляков, участвующих в зоне спецоперации на Украине. Об этом сообщил депутат Курганской облдумы Марат Исламов, который принял участие в сборе денег на технику для фронта.

«В Половинском округе для земляков, которые участвуют в специальной военной операции, общими усилиями собрали средства на мини-экскаватор, который сразу же отправился на военную работу. Бойцы сообщают, что техника сейчас роет окопы для всего подразделения. Собирали на агрегат всем миром, помогали все, кто чем может», — написал Исламов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU писало, что сотрудники курганского оборонного завода купили рации для медиков из зоны боевых действий на Украине. Кроме того, заводчанами на передовую были собраны и переданы рюкзаки и аптечки.

Жители Курганской области купили землякам мини-экскаватор на фронт
Жители Курганской области купили землякам мини-экскаватор на фронт
Фото:

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Жители Курганской области купили мини-экскаватор для бойцов-земляков, участвующих в зоне спецоперации на Украине. Об этом сообщил депутат Курганской облдумы Марат Исламов, который принял участие в сборе денег на технику для фронта. «В Половинском округе для земляков, которые участвуют в специальной военной операции, общими усилиями собрали средства на мини-экскаватор, который сразу же отправился на военную работу. Бойцы сообщают, что техника сейчас роет окопы для всего подразделения. Собирали на агрегат всем миром, помогали все, кто чем может», — написал Исламов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что сотрудники курганского оборонного завода купили рации для медиков из зоны боевых действий на Украине. Кроме того, заводчанами на передовую были собраны и переданы рюкзаки и аптечки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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