Дым от лесных пожаров в Свердловской области накрыл Екатеринбург. Фоторепортаж 13 июля 2023 в 22:29 Размер текста - 17 + В Екатеринбург пришел дым от лесных пожаров в регионе (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области В Екатеринбург пришел дым от лесных пожаров в Свердловской области. Читатели URA.RU поделились кадрами из разных районов города. Дым от пожаров накрыл микрорайоны ЖБИ, Пионерский, Академический. Кроме этого жители Екатеринбурга пожаловались на запах гари от пожаров на Уралмаше и в микрорайоне Эльмаш. Екатеринбуржцы пожаловались, что из-за невыносимого запаха приходится закрывать окна при жаркой погоде. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области массово разгораются пожары. Вечером 12 июля от лесного пожара в селе Шайдуриха уничтожило более 40 домов. Агентство URA.RU подготовило подробный материал о ЧП. Ботаника Фото: URA.RU Уктус Фото: URA.RU Уктус Фото: URA.RU Уктус Фото: URA.RU Пионерский Фото: URA.RU Пионерский Фото: URA.RU Пионерский Фото: URA.RU ЖБИ Фото: URA.RU ЖБИ Фото: URA.RU Заречный Фото: URA.RU Уктус Фото: URA.RU Уктус Фото: URA.RU Уктус Фото: URA.RU Новая Сортировка Фото: URA.RU ВИЗ Фото: URA.RU ВИЗ Фото: URA.RU Фото: telegram-канал «Екатеринбург.События. Екб» Фото: telegram-канал «Екатеринбург.События. Екб» Фото: telegram-канал «Екатеринбург.События. Екб» В Екатеринбург пришел дым от лесных пожаров в Свердловской области. Читатели URA.RU поделились кадрами из разных районов города. Дым от пожаров накрыл микрорайоны ЖБИ, Пионерский, Академический. Кроме этого жители Екатеринбурга пожаловались на запах гари от пожаров на Уралмаше и в микрорайоне Эльмаш. Екатеринбуржцы пожаловались, что из-за невыносимого запаха приходится закрывать окна при жаркой погоде. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области массово разгораются пожары. Вечером 12 июля от лесного пожара в селе Шайдуриха уничтожило более 40 домов. Агентство URA.RU подготовило подробный материал о ЧП. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям