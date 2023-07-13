Дым от лесных пожаров в Свердловской области накрыл Екатеринбург. Фоторепортаж

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В Екатеринбург пришел дым от лесных пожаров в регионе (архивное фото) Фото:
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Пожары в Свердловской области

В Екатеринбург пришел дым от лесных пожаров в Свердловской области. Читатели URA.RU поделились кадрами из разных районов города.

Дым от пожаров накрыл микрорайоны ЖБИ, Пионерский, Академический. Кроме этого жители Екатеринбурга пожаловались на запах гари от пожаров на Уралмаше и в микрорайоне Эльмаш. Екатеринбуржцы пожаловались, что из-за невыносимого запаха приходится закрывать окна при жаркой погоде.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области массово разгораются пожары. Вечером 12 июля от лесного пожара в селе Шайдуриха уничтожило более 40 домов. Агентство URA.RU подготовило подробный материал о ЧП.

Ботаника
Ботаника
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Уктус
Уктус
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Уктус
Уктус
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Уктус
Уктус
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Пионерский
Пионерский
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Пионерский
Пионерский
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Пионерский
Пионерский
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ЖБИ
ЖБИ
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ЖБИ
ЖБИ
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Заречный
Заречный
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Уктус
Уктус
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Уктус
Уктус
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Уктус
Уктус
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В Екатеринбург пришел дым от лесных пожаров в Свердловской области. Читатели URA.RU поделились кадрами из разных районов города. Дым от пожаров накрыл микрорайоны ЖБИ, Пионерский, Академический. Кроме этого жители Екатеринбурга пожаловались на запах гари от пожаров на Уралмаше и в микрорайоне Эльмаш. Екатеринбуржцы пожаловались, что из-за невыносимого запаха приходится закрывать окна при жаркой погоде. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области массово разгораются пожары. Вечером 12 июля от лесного пожара в селе Шайдуриха уничтожило более 40 домов. Агентство URA.RU подготовило подробный материал о ЧП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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