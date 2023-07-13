В Екатеринбург пришел дым от лесных пожаров в регионе (архивное фото)
новость из сюжетаПожары в Свердловской области
В Екатеринбург пришел дым от лесных пожаров в Свердловской области. Читатели URA.RU поделились кадрами из разных районов города.
Дым от пожаров накрыл микрорайоны ЖБИ, Пионерский, Академический. Кроме этого жители Екатеринбурга пожаловались на запах гари от пожаров на Уралмаше и в микрорайоне Эльмаш. Екатеринбуржцы пожаловались, что из-за невыносимого запаха приходится закрывать окна при жаркой погоде.
Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области массово разгораются пожары. Вечером 12 июля от лесного пожара в селе Шайдуриха уничтожило более 40 домов. Агентство URA.RU подготовило подробный материал о ЧП.
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