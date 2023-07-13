Село Шайдуриха восстанавливают после страшного пожара: главное к вечеру 13 июля

В селе Шайдуриха, пережившем крупный пожар, восстановили подачу электричества
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Последствия пожара в селе Шайдуриха. Свердловская область, пожар в деревне, село шайдуриха
В селе Шайдуриха Невьянского городского округа сгорело 41 строение Фото:
новость из сюжета
Пожары в Свердловской области

В селе Шайдуриха (Свердловская область) полностью восстановили подачу электроснабжения в дома. Электричество отключали из-за крупного пожара, который уничтожил больше 40 строений. Спасатели ведут разбор завалов на пепелище. Власти собирают информацию от пострадавших, чтобы помочь им с жильем и с получением компенсаций за сгоревшее имущество. В Шайдуриху также выезжал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. О главных темах в контексте крупного пожара в селе — в сбойке URA.RU.

  • Пожар в селе Шайдуриха начался вечером 12 июля, он уничтожил 41 строение, из них — 13 жилых домов.
  • Утром 13 июля спасатели заявили, что локализовали пожар на площади 4100 квадратных метров.
  • В 10:00 часов работать с погорельцами начали специалисты управления соцполитики. Они собирали заявки на выплаты и готовили для пострадавших социальные паспорта.
  • При пожаре все-таки погиб один человек — 71-летняя пенсионерка. Ее муж успел спастись, но ему потребовалась медицинская помощь.
Последствия пожара в селе Шайдуриха. Свердловская область
Следователи возбудили дело из-за гибели женщины
Фото:
  • Из-за гибели женщины силовики возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
  • В Авиалесоохране предположили, что очаг возгорания был в пойме местной реки, в камышах. Оттуда огонь сильными порывы ветра принесло в Шайдуриху. При этом в МЧС заявили, что пожар в селе начался из-за бушевавших неподалеку лесных пожаров.
  • На место пожара выезжал губернатор Евгений Куйвашев. Он пообщался с представителями МЧС, Авиалесоохраны, местными властями и пострадавшими жителями. Последние пожаловались ему на то, что задымление в Шайдурихе было всю неделю. О пожарах в округе сообщали диспетчерам, но те отвечали, что ситуация под контролем.
  • Министр природных ресурсов и экологии Денис Мамонтов объяснил, что очаг возгорания рядом с селом Шайдуриха появился только 13 июля в 16:20, но его не смогли сразу потушить из-за сильного ветра. Именно он помешал сбросить туда парашютистов и десантников.
  • Следователи возбудили второе уголовное дело после пожара в Шайдурихе — по статье о халатности, повлекшей смерть человека. «Установлены обстоятельства, указывающие на то, что пожар в населенном пункте мог возникнуть в результате непринятия или несвоевременного принятия необходимых мер по предотвращению распространения огня, незадолго до этого охватившего близлежащие лесные угодья», — отметили в следкоме.
  • К 20:00 специалисты вернули электроэнергию всем жителям села Шайдуриха. Накануне линии электропередачи энергетики отключали из-за пожара.
  • Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации в Свердловской области. Помимо пожара в Шайдурихе очаг возгорания есть неподалеку — возле поселка Ольховка Верхнепышминского района.

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В селе Шайдуриха (Свердловская область) полностью восстановили подачу электроснабжения в дома. Электричество отключали из-за крупного пожара, который уничтожил больше 40 строений. Спасатели ведут разбор завалов на пепелище. Власти собирают информацию от пострадавших, чтобы помочь им с жильем и с получением компенсаций за сгоревшее имущество. В Шайдуриху также выезжал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. О главных темах в контексте крупного пожара в селе — в сбойке URA.RU.
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