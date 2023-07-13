Эколог Куксин назвал причины страшных пожаров в Свердловской области

Эколог Куксин: пожары в Свердловской области разгораются из-за дефицита осадков и аномальной жары

13 июля 2023 в 22:48 Размер текста - 17 +

Пожары начались из-за дефицита осадков, аномальной жары и засухи, считает Григорий Куксин Фото: Московец Илья © URA.RU Массовое начало пожаров в Свердловской области, которые активизировались еще весной, произошло из-за многолетнего дефицита осадков, аномальной жары и засухи. Об этом заявил эколог, учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин. «Несколько лет накапливался дефицит осадков в почве, в реках. С весны начались погодные аномалии — необычные волны жары и засухи <…> Массово возникшие еще в весенний период торфяные пожары постоянно дают возобновление открытого горения», — написал Григорий Куксин на своей странице в соцсети «Вконтакте». По словам эколога, летом пожары в регионе начались из-за оставленных костров, высыпанных угли из мангалов и непотушенные окурки, при этом часть происшествий начинается в результате молний и гроз. Куксин добавил, что в данной ситуации необходимо спасать населенные пункты, эвакуировать людей, а, чтобы предотвратить пожаре нужно подтапливать места, где возможны торфяные пожары. «Надо удерживать воду в осушительных каналах на горящих торфяниках, подтапливать какие-то территории, продолжать сдерживать рост очагов тления», — добавил Куксин. В Свердловской области вновь активизировались лесные пожары. Вечером 12 июля крупное ЧП произошло в селе Шайдуриха, там огонь уничтожил более 40 домов. Сейчас спасатели проводят разбор завалов на пепелище. URA.RU подготовило специальный материал о ходе борьбы с ЧП. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Массовое начало пожаров в Свердловской области, которые активизировались еще весной, произошло из-за многолетнего дефицита осадков, аномальной жары и засухи. Об этом заявил эколог, учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин. «Несколько лет накапливался дефицит осадков в почве, в реках. С весны начались погодные аномалии — необычные волны жары и засухи <…> Массово возникшие еще в весенний период торфяные пожары постоянно дают возобновление открытого горения», — написал Григорий Куксин на своей странице в соцсети «Вконтакте». По словам эколога, летом пожары в регионе начались из-за оставленных костров, высыпанных угли из мангалов и непотушенные окурки, при этом часть происшествий начинается в результате молний и гроз. Куксин добавил, что в данной ситуации необходимо спасать населенные пункты, эвакуировать людей, а, чтобы предотвратить пожаре нужно подтапливать места, где возможны торфяные пожары. «Надо удерживать воду в осушительных каналах на горящих торфяниках, подтапливать какие-то территории, продолжать сдерживать рост очагов тления», — добавил Куксин. В Свердловской области вновь активизировались лесные пожары. Вечером 12 июля крупное ЧП произошло в селе Шайдуриха, там огонь уничтожил более 40 домов. Сейчас спасатели проводят разбор завалов на пепелище. URA.RU подготовило специальный материал о ходе борьбы с ЧП.