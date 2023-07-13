13 июля 2023

Действующий глава Чайковского округа Востриков не будет претендовать на новый срок

© Служба новостей «URA.RU»
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Совет по физкультуре и спорту под председательством губернатора Максима Решетникова. Пермь, востриков юрий
В политтусовке уверены, что Юрий Востриков попытается договориться с властями региона о поддержке выбранного им преемника Фото:

Действующий глава Чайковского округа Юрий Востриков не собирается участвовать в следующей выборной компании и планирует сложить свои полномочия. Об этом сообщили сразу несколько источников, знакомых с ситуацией внутри муниципалитета.

«Глава Чайковского городского округа Юрий Востриков, скорее всего, не будет претендовать на новый срок полномочий. <…> В городе есть запрос на обновление. А Востриков понимает, что уходить „из игры“ надо вовремя», — поясняют источники, которых цитирует «Коммерсант-Прикамье».

Собеседники издания отмечают, что на сегодня самыми обсуждаемыми претендентами на руководящую должность являются — первый замглавы администрации округа Алексей Агафонов, спикер Чайковской думы Михаил Шубин, депутат законодательного собрания от фракции КПРФ Алексей Наборщиков и региональный предприниматель Николай Богданов. Конкурс по отбору руководителя территории пройдет уже после сентябрьских выборов в местную думу. Депутаты должны избрать главу округа в обновленном составе.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу муниципального образования. Информация будет дополнена после получения ответа.

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Действующий глава Чайковского округа Юрий Востриков не собирается участвовать в следующей выборной компании и планирует сложить свои полномочия. Об этом сообщили сразу несколько источников, знакомых с ситуацией внутри муниципалитета. «Глава Чайковского городского округа Юрий Востриков, скорее всего, не будет претендовать на новый срок полномочий. <…> В городе есть запрос на обновление. А Востриков понимает, что уходить „из игры“ надо вовремя», — поясняют источники, которых цитирует «Коммерсант-Прикамье». Собеседники издания отмечают, что на сегодня самыми обсуждаемыми претендентами на руководящую должность являются — первый замглавы администрации округа Алексей Агафонов, спикер Чайковской думы Михаил Шубин, депутат законодательного собрания от фракции КПРФ Алексей Наборщиков и региональный предприниматель Николай Богданов. Конкурс по отбору руководителя территории пройдет уже после сентябрьских выборов в местную думу. Депутаты должны избрать главу округа в обновленном составе. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу муниципального образования. Информация будет дополнена после получения ответа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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