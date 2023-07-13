Действующий глава Чайковского округа Востриков не будет претендовать на новый срок

Действующий глава Чайковского округа Юрий Востриков не собирается участвовать в следующей выборной компании и планирует сложить свои полномочия. Об этом сообщили сразу несколько источников, знакомых с ситуацией внутри муниципалитета.
«Глава Чайковского городского округа Юрий Востриков, скорее всего, не будет претендовать на новый срок полномочий. <…> В городе есть запрос на обновление. А Востриков понимает, что уходить „из игры“ надо вовремя», — поясняют источники, которых цитирует «Коммерсант-Прикамье».
Собеседники издания отмечают, что на сегодня самыми обсуждаемыми претендентами на руководящую должность являются — первый замглавы администрации округа Алексей Агафонов, спикер Чайковской думы Михаил Шубин, депутат законодательного собрания от фракции КПРФ Алексей Наборщиков и региональный предприниматель Николай Богданов. Конкурс по отбору руководителя территории пройдет уже после сентябрьских выборов в местную думу. Депутаты должны избрать главу округа в обновленном составе.
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу муниципального образования. Информация будет дополнена после получения ответа.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.