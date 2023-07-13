«Ростелеком» импортозаместит зарубежные онлайн-платформы УрФУ и Югорского госуниверситета

«Ростелеком» планирует к 2030 году заменить зарубежные образовательные онлайн-платформы Уральского федерального университета и Югорского государственного университета на отечественные аналоги. Об этом заявил вице-президент «Ростелеком» на Урале Иван Пичугин.
«Договорились с университетами об участии „Ростелекома“ в образовательных программах и решении вопросов УрФУ, Югорского госуниверситета, связанных с импортозамещением оборудования, информационных систем, на которых университеты функционируют на сегодняшний день и обучаются», — передает слова Ивана Пичугина ТАСС. По словам вице-президента «Ростелеком» на Урале, внедрить отечественные онлайн-платформы планируют к 2030 году.
По словам Пичугина, сейчас в университетах появилось большое количество материалов для дистанционного обучение на онлайн-платформах, но на данный момент используются зарубежные сервисы. Договоренности о создание российских аналогов онлайн-платформ были достигнуты на «Иннопроме».
Международная промышленная выставка «Иннопром» проходила в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Агентство подготовило специальный материал, где рассказало о всех главных событиях, произошедших на выставке за три дня
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