«Ростелеком» импортозаместит зарубежные онлайн-платформы УрФУ и Югорского госуниверситета

14 июля 2023 в 00:19 Размер текста - 17 +

Для УрФУ создадут российскую онлайн-платформу взамен зарубежной Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета ИННОПРОМ-2023 в Екатеринбурге «Ростелеком» планирует к 2030 году заменить зарубежные образовательные онлайн-платформы Уральского федерального университета и Югорского государственного университета на отечественные аналоги. Об этом заявил вице-президент «Ростелеком» на Урале Иван Пичугин. «Договорились с университетами об участии „Ростелекома“ в образовательных программах и решении вопросов УрФУ, Югорского госуниверситета, связанных с импортозамещением оборудования, информационных систем, на которых университеты функционируют на сегодняшний день и обучаются», — передает слова Ивана Пичугина ТАСС. По словам вице-президента «Ростелеком» на Урале, внедрить отечественные онлайн-платформы планируют к 2030 году. По словам Пичугина, сейчас в университетах появилось большое количество материалов для дистанционного обучение на онлайн-платформах, но на данный момент используются зарубежные сервисы. Договоренности о создание российских аналогов онлайн-платформ были достигнуты на «Иннопроме». Международная промышленная выставка «Иннопром» проходила в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Агентство подготовило специальный материал, где рассказало о всех главных событиях, произошедших на выставке за три дня

«Ростелеком» планирует к 2030 году заменить зарубежные образовательные онлайн-платформы Уральского федерального университета и Югорского государственного университета на отечественные аналоги. Об этом заявил вице-президент «Ростелеком» на Урале Иван Пичугин. «Договорились с университетами об участии „Ростелекома“ в образовательных программах и решении вопросов УрФУ, Югорского госуниверситета, связанных с импортозамещением оборудования, информационных систем, на которых университеты функционируют на сегодняшний день и обучаются», — передает слова Ивана Пичугина ТАСС. По словам вице-президента «Ростелеком» на Урале, внедрить отечественные онлайн-платформы планируют к 2030 году. По словам Пичугина, сейчас в университетах появилось большое количество материалов для дистанционного обучение на онлайн-платформах, но на данный момент используются зарубежные сервисы. Договоренности о создание российских аналогов онлайн-платформ были достигнуты на «Иннопроме». Международная промышленная выставка «Иннопром» проходила в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Агентство подготовило специальный материал, где рассказало о всех главных событиях, произошедших на выставке за три дня