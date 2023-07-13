13 июля 2023

«Ростелеком» импортозаместит зарубежные онлайн-платформы УрФУ и Югорского госуниверситета

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первый учебный день в Уральском федеральном университете (УрФУ) после карантинных мер. Екатеринбург, урфу
Для УрФУ создадут российскую онлайн-платформу взамен зарубежной Фото:
новость из сюжета
ИННОПРОМ-2023 в Екатеринбурге

«Ростелеком» планирует к 2030 году заменить зарубежные образовательные онлайн-платформы Уральского федерального университета и Югорского государственного университета на отечественные аналоги. Об этом заявил вице-президент «Ростелеком» на Урале Иван Пичугин.

«Договорились с университетами об участии „Ростелекома“ в образовательных программах и решении вопросов УрФУ, Югорского госуниверситета, связанных с импортозамещением оборудования, информационных систем, на которых университеты функционируют на сегодняшний день и обучаются», — передает слова Ивана Пичугина ТАСС. По словам вице-президента «Ростелеком» на Урале, внедрить отечественные онлайн-платформы планируют к 2030 году.

По словам Пичугина, сейчас в университетах появилось большое количество материалов для дистанционного обучение на онлайн-платформах, но на данный момент используются зарубежные сервисы. Договоренности о создание российских аналогов онлайн-платформ были достигнуты на «Иннопроме».

Международная промышленная выставка «Иннопром» проходила в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Агентство подготовило специальный материал, где рассказало о всех главных событиях, произошедших на выставке за три дня

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
«Ростелеком» планирует к 2030 году заменить зарубежные образовательные онлайн-платформы Уральского федерального университета и Югорского государственного университета на отечественные аналоги. Об этом заявил вице-президент «Ростелеком» на Урале Иван Пичугин. «Договорились с университетами об участии „Ростелекома“ в образовательных программах и решении вопросов УрФУ, Югорского госуниверситета, связанных с импортозамещением оборудования, информационных систем, на которых университеты функционируют на сегодняшний день и обучаются», — передает слова Ивана Пичугина ТАСС. По словам вице-президента «Ростелеком» на Урале, внедрить отечественные онлайн-платформы планируют к 2030 году. По словам Пичугина, сейчас в университетах появилось большое количество материалов для дистанционного обучение на онлайн-платформах, но на данный момент используются зарубежные сервисы. Договоренности о создание российских аналогов онлайн-платформ были достигнуты на «Иннопроме». Международная промышленная выставка «Иннопром» проходила в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Агентство подготовило специальный материал, где рассказало о всех главных событиях, произошедших на выставке за три дня
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...