Пентагон отказался предоставлять Украине истребители F-16

Условия для размещения F-16 далеко не идеальны, считают в Пентагоне
Предоставлять Украине истребители F-16 пока несвоевременно. Об этом рассказал директор операций объединенного штаба Пентагона Дуглас Симс.
«Условия для размещения F-16 далеко не идеальны», — кратко прокомментировал Симс. Его цитируют РИА Новости.
Он также добавил, что это связано с возможностями России в сфере ПВО. Они более обширны, уверен эксперт.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров увидел в передаче Украине истребителей F—16 ядерную угрозу России. Он отметил, что страны НАТО и Вашингтон создают риски столкновения с РФ, что может привести к катастрофе.
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