Пентагон отказался предоставлять Украине истребители F-16 14 июля 2023 в 00:28 Размер текста - 17 + Условия для размещения F-16 далеко не идеальны, считают в Пентагоне Фото: Lisa Ferdinando / U.S. Department of Defense Предоставлять Украине истребители F-16 пока несвоевременно. Об этом рассказал директор операций объединенного штаба Пентагона Дуглас Симс. «Условия для размещения F-16 далеко не идеальны», — кратко прокомментировал Симс. Его цитируют РИА Новости. Он также добавил, что это связано с возможностями России в сфере ПВО. Они более обширны, уверен эксперт. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров увидел в передаче Украине истребителей F—16 ядерную угрозу России. Он отметил, что страны НАТО и Вашингтон создают риски столкновения с РФ, что может привести к катастрофе. Предоставлять Украине истребители F-16 пока несвоевременно. Об этом рассказал директор операций объединенного штаба Пентагона Дуглас Симс. «Условия для размещения F-16 далеко не идеальны», — кратко прокомментировал Симс. Его цитируют РИА Новости. Он также добавил, что это связано с возможностями России в сфере ПВО. Они более обширны, уверен эксперт. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров увидел в передаче Украине истребителей F—16 ядерную угрозу России. Он отметил, что страны НАТО и Вашингтон создают риски столкновения с РФ, что может привести к катастрофе. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям