13 июля 2023

Пентагон отказался предоставлять Украине истребители F-16

© Служба новостей «URA.RU»
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Условия для размещения F-16 далеко не идеальны, считают в Пентагоне Фото:

Предоставлять Украине истребители F-16 пока несвоевременно. Об этом рассказал директор операций объединенного штаба Пентагона Дуглас Симс.

«Условия для размещения F-16 далеко не идеальны», — кратко прокомментировал Симс. Его цитируют РИА Новости.

Он также добавил, что это связано с возможностями России в сфере ПВО. Они более обширны, уверен эксперт.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров увидел в передаче Украине истребителей F—16 ядерную угрозу России. Он отметил, что страны НАТО и Вашингтон создают риски столкновения с РФ, что может привести к катастрофе.

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Предоставлять Украине истребители F-16 пока несвоевременно. Об этом рассказал директор операций объединенного штаба Пентагона Дуглас Симс. «Условия для размещения F-16 далеко не идеальны», — кратко прокомментировал Симс. Его цитируют РИА Новости. Он также добавил, что это связано с возможностями России в сфере ПВО. Они более обширны, уверен эксперт. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров увидел в передаче Украине истребителей F—16 ядерную угрозу России. Он отметил, что страны НАТО и Вашингтон создают риски столкновения с РФ, что может привести к катастрофе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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