Лавров увидел в передаче Украине F-16 ядерную угрозу России

13 июля 2023 в 02:37 Размер текста - 17 +

НАТО и Вашингтон создают риски столкновения с РФ, заявил Лавров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия рассмотрит передачу американских истребителей F-16 Украине как угрозу в ядерной сфере. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «В ходе боевых действий наши военные не будут разбираться, оборудован ли каждый конкретный самолет указанного типа под доставку ядерных вооружений или нет. Сам факт появления подобных систем у ВСУ будет рассматриваться нами как угроза со стороны Запада в ядерной сфере», — заявил Лавров в интервью газете «Лента.ру». Он отметил, что страны НАТО и Вашингтон создают риски столкновения с РФ, что может привести к катастрофе. Ранее сообщалось, что Запад обсуждает вопрос поставок Украине истребителей F-16. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил о начале обучения украинских военных пилотированию на этих истребителях. Представители стран НАТО в связи с этим начали обучение украинских летчиков пилотированию американских истребителей F-16, сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Тогда в МИД РФ заявили, что эти программы по обучению летчиков не дадут результата.

Россия рассмотрит передачу американских истребителей F-16 Украине как угрозу в ядерной сфере. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «В ходе боевых действий наши военные не будут разбираться, оборудован ли каждый конкретный самолет указанного типа под доставку ядерных вооружений или нет. Сам факт появления подобных систем у ВСУ будет рассматриваться нами как угроза со стороны Запада в ядерной сфере», — заявил Лавров в интервью газете «Лента.ру». Он отметил, что страны НАТО и Вашингтон создают риски столкновения с РФ, что может привести к катастрофе. Ранее сообщалось, что Запад обсуждает вопрос поставок Украине истребителей F-16. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил о начале обучения украинских военных пилотированию на этих истребителях. Представители стран НАТО в связи с этим начали обучение украинских летчиков пилотированию американских истребителей F-16, сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Тогда в МИД РФ заявили, что эти программы по обучению летчиков не дадут результата.