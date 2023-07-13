Зам Лаврова призвал укрепить армию и флот на фоне решений саммита НАТО

14 июля 2023 в 02:23 Размер текста - 17 +

РФ не будет значительно корректировать задачи по спецоперации из-за решений, принятых на саммите НАТО Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На фоне решений, принятых участниками саммита НАТО, Россия будет продолжать укреплять армию и флот и реализовать собственные задачи в рамках проведения спецоперации на Украине. С такие заявлением выступил замглавы МИД РФ Александр Грушко. «Для России в контексте итогов саммита НАТО остаются прежние задачи: реализовать задачи спецоперации, укреплять армию и флот. Мы также будет поддерживать связи с союзниками» — пояснил Александр Грушко в эфире Первого канала. Ранее лидеры Североатлантического альянса отсрочили вступление Украины в НАТО из-за конфликта между Киевом с Москвой. Украинский глава Владимир Зеленский также выражал надежду на пересмотр решения НАТО по этой теме. В Вашингтоне подчеркивали, что опасаются неизбежности конфликта между США и РФ, если Украина войдет в состав НАТО. При этом Киев ожидал от представителей альянса более смелого шага и оказался разочарован окончательным решением.

На фоне решений, принятых участниками саммита НАТО, Россия будет продолжать укреплять армию и флот и реализовать собственные задачи в рамках проведения спецоперации на Украине. С такие заявлением выступил замглавы МИД РФ Александр Грушко. «Для России в контексте итогов саммита НАТО остаются прежние задачи: реализовать задачи спецоперации, укреплять армию и флот. Мы также будет поддерживать связи с союзниками» — пояснил Александр Грушко в эфире Первого канала. Ранее лидеры Североатлантического альянса отсрочили вступление Украины в НАТО из-за конфликта между Киевом с Москвой. Украинский глава Владимир Зеленский также выражал надежду на пересмотр решения НАТО по этой теме. В Вашингтоне подчеркивали, что опасаются неизбежности конфликта между США и РФ, если Украина войдет в состав НАТО. При этом Киев ожидал от представителей альянса более смелого шага и оказался разочарован окончательным решением.