Глава Муравленко Молдован привлекла жителей к обсуждению проекта благоустройства территории двора

Жители Муравленко одобрили проект благоустройства двора дома по улице Ленина 72 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Муравленко (ЯНАО) одобрили проект благоустройства дворовой территории дома по улице Ленина, 72. Соответствующая документация была представлена муравленковцам для согласования главой муниципалитета Еленой Молдован.

«Очередная насыщенная встреча с жителями дома по Ленина, 72. Концепция благоустройства этого двора — эксклюзивная коллективная работа. <…> Проектная документация в ходе встречи представлена на согласование жителям. Жители двора уточнили вопросы о парковках и позитивно оценили идею и предстоящий план работ», — сообщила мэр на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Уточняется, что проектная документация выполнена на основе концепции, разработанной школьниками. Ребята, изучив мнение жителей, определили основную идею проекта. Они предложили разделить дворовую территорию на три зоны: спортивную, игровую и отдыха. Продумали удобные проезды, тротуары, парковочные места и многоуровневое озеленение.

Фото: Елена Молдован в соцсети «ВКонтакте»

Фото: Елена Молдован в соцсети «ВКонтакте»