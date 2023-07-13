Жители Муравленко (ЯНАО) одобрили проект благоустройства дворовой территории дома по улице Ленина, 72. Соответствующая документация была представлена муравленковцам для согласования главой муниципалитета Еленой Молдован.
«Очередная насыщенная встреча с жителями дома по Ленина, 72. Концепция благоустройства этого двора — эксклюзивная коллективная работа. <…> Проектная документация в ходе встречи представлена на согласование жителям. Жители двора уточнили вопросы о парковках и позитивно оценили идею и предстоящий план работ», — сообщила мэр на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Уточняется, что проектная документация выполнена на основе концепции, разработанной школьниками. Ребята, изучив мнение жителей, определили основную идею проекта. Они предложили разделить дворовую территорию на три зоны: спортивную, игровую и отдыха. Продумали удобные проезды, тротуары, парковочные места и многоуровневое озеленение.
Жители Муравленко (ЯНАО) одобрили проект благоустройства дворовой территории дома по улице Ленина, 72. Соответствующая документация была представлена муравленковцам для согласования главой муниципалитета Еленой Молдован. «Очередная насыщенная встреча с жителями дома по Ленина, 72. Концепция благоустройства этого двора — эксклюзивная коллективная работа. <…> Проектная документация в ходе встречи представлена на согласование жителям. Жители двора уточнили вопросы о парковках и позитивно оценили идею и предстоящий план работ», — сообщила мэр на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что проектная документация выполнена на основе концепции, разработанной школьниками. Ребята, изучив мнение жителей, определили основную идею проекта. Они предложили разделить дворовую территорию на три зоны: спортивную, игровую и отдыха. Продумали удобные проезды, тротуары, парковочные места и многоуровневое озеленение.