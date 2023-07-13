13 июля 2023
12 июля 2023

Мэр из ЯНАО согласовала с жителями проект благоустройства территории двора. Фото

Глава Муравленко Молдован привлекла жителей к обсуждению проекта благоустройства территории двора
© Служба новостей «URA.RU»
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Публичные слушания по метротрамваю и мосту по улице Энгельса. Челябинск, публичные слушания, проект метротрамвая
Жители Муравленко одобрили проект благоустройства двора дома по улице Ленина 72 Фото:

Жители Муравленко (ЯНАО) одобрили проект благоустройства дворовой территории дома по улице Ленина, 72. Соответствующая документация была представлена муравленковцам для согласования главой муниципалитета Еленой Молдован.

«Очередная насыщенная встреча с жителями дома по Ленина, 72. Концепция благоустройства этого двора — эксклюзивная коллективная работа. <…> Проектная документация в ходе встречи представлена на согласование жителям. Жители двора уточнили вопросы о парковках и позитивно оценили идею и предстоящий план работ», — сообщила мэр на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Уточняется, что проектная документация выполнена на основе концепции, разработанной школьниками. Ребята, изучив мнение жителей, определили основную идею проекта. Они предложили разделить дворовую территорию на три зоны: спортивную, игровую и отдыха. Продумали удобные проезды, тротуары, парковочные места и многоуровневое озеленение.

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Жители Муравленко (ЯНАО) одобрили проект благоустройства дворовой территории дома по улице Ленина, 72. Соответствующая документация была представлена муравленковцам для согласования главой муниципалитета Еленой Молдован. «Очередная насыщенная встреча с жителями дома по Ленина, 72. Концепция благоустройства этого двора — эксклюзивная коллективная работа. <…> Проектная документация в ходе встречи представлена на согласование жителям. Жители двора уточнили вопросы о парковках и позитивно оценили идею и предстоящий план работ», — сообщила мэр на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что проектная документация выполнена на основе концепции, разработанной школьниками. Ребята, изучив мнение жителей, определили основную идею проекта. Они предложили разделить дворовую территорию на три зоны: спортивную, игровую и отдыха. Продумали удобные проезды, тротуары, парковочные места и многоуровневое озеленение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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