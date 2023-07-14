При выполнении задач в зоне спецоперации, погиб предприниматель из Салехарда Сергей Попов. Информацию о гибели военнослужащего URA.RU подтвердили в администрации окружной столицы.
«Ветеран боевых действий, предприниматель Сергей Попов ушел защищать Родину в сентябре 2022 года. Сержант Попов служил командиром мотострелкового отделения, погиб при выполнении боевых задач», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе мэрии Салехарда, со ссылкой на данные военкомата. Погибшему герою было 36 лет, в Салехарде у него осталась супруга и два сына.
Специальную военную операцию Россия проводит с 24 февраля 2022 года. В защите Отечества принимают бойцы со всех регионов РФ, в том числе и с Ямала.
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