Предприниматель из Салехарда погиб в зоне спецоперации. Фото

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Сергей Попов из Салехарда погиб в зоне СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

При выполнении задач в зоне спецоперации, погиб предприниматель из Салехарда Сергей Попов. Информацию о гибели военнослужащего URA.RU подтвердили в администрации окружной столицы.

«Ветеран боевых действий, предприниматель Сергей Попов ушел защищать Родину в сентябре 2022 года. Сержант Попов служил командиром мотострелкового отделения, погиб при выполнении боевых задач», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе мэрии Салехарда, со ссылкой на данные военкомата. Погибшему герою было 36 лет, в Салехарде у него осталась супруга и два сына.

Специальную военную операцию Россия проводит с 24 февраля 2022 года. В защите Отечества принимают бойцы со всех регионов РФ, в том числе и с Ямала.

Сергей Попов из Салехарда погиб в зоне СВО
Сергей Попов из Салехарда погиб в зоне СВО
Фото:

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При выполнении задач в зоне спецоперации, погиб предприниматель из Салехарда Сергей Попов. Информацию о гибели военнослужащего URA.RU подтвердили в администрации окружной столицы. «Ветеран боевых действий, предприниматель Сергей Попов ушел защищать Родину в сентябре 2022 года. Сержант Попов служил командиром мотострелкового отделения, погиб при выполнении боевых задач», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе мэрии Салехарда, со ссылкой на данные военкомата. Погибшему герою было 36 лет, в Салехарде у него осталась супруга и два сына. Специальную военную операцию Россия проводит с 24 февраля 2022 года. В защите Отечества принимают бойцы со всех регионов РФ, в том числе и с Ямала.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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