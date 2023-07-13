13 июля 2023

Челябинских промышленников собрали на экстренное совещание из-за дыма над городом

© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за дыма над городом промышленников попросили снизить выбросы Фото:
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Пожары в Свердловской области

В министерстве экологии Челябинской области 14 июля провели экстренное совещание промышленников из-за ситуации с дымкой над городом. Как сообщили URA.RU в пресс-службе министерства, предприятиям рекомендовали снизить выбросы и усилить полив территории.

«Чтобы не допустить возможного загрязнения воздуха и снизить совместное влияние всех источников выбросов на атмосферный воздух города прошло совещание с участием промышленников. В ходе данного мероприятия им рекомендовали снизить выбросы в атмосферный воздух на 20 — 40%, а также усилить полив территории предприятий и прилегающих территории», — сообщили URA.RU в пресс-службе минэкологии региона.

По итогам заседания промышленники пришли к пониманию о необходимости профилактических мероприятий. Было принято решение о снижении выбросов и усилении всех необходимых мероприятий по снижению негативного влияния на атмосферный воздух.

Утром 14 июля жители города стали жаловаться на запах гари и дымку. В министерстве экологии сообщили, что причиной этому стали пожары в соседних регионах. Северный ветер принес в область дым и гарь из Свердловской области и ХМАО.

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В министерстве экологии Челябинской области 14 июля провели экстренное совещание промышленников из-за ситуации с дымкой над городом. Как сообщили URA.RU в пресс-службе министерства, предприятиям рекомендовали снизить выбросы и усилить полив территории. «Чтобы не допустить возможного загрязнения воздуха и снизить совместное влияние всех источников выбросов на атмосферный воздух города прошло совещание с участием промышленников. В ходе данного мероприятия им рекомендовали снизить выбросы в атмосферный воздух на 20 — 40%, а также усилить полив территории предприятий и прилегающих территории», — сообщили URA.RU в пресс-службе минэкологии региона. По итогам заседания промышленники пришли к пониманию о необходимости профилактических мероприятий. Было принято решение о снижении выбросов и усилении всех необходимых мероприятий по снижению негативного влияния на атмосферный воздух. Утром 14 июля жители города стали жаловаться на запах гари и дымку. В министерстве экологии сообщили, что причиной этому стали пожары в соседних регионах. Северный ветер принес в область дым и гарь из Свердловской области и ХМАО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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