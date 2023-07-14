Силовики развенчали фейк о следе Запада в аварии на заводе «Росатома» в Новоуральске

14 июля 2023 в 15:14 Размер текста - 17 +

Инцидент на химзаводе в Новоуральске никак не связан с урановыми «хвостами» из Европы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета На заводе «Росатома» разгерметизировался баллон с ураном Информация о том, что баллон с гексафторидом урана, разгерметизировавшийся на Уральском электрохимическом комбинате (УЭХК, входит в «Росатом») в Новоуральске, был привезен из Запада — не соответствует действительности. Эта информация активно распространяет часть telegram-каналов. Об этом URA.RU сообщил источник в экстренных службах Свердловской области. «На самом деле это наш местный гексафторид. Никакого отношения к Германии и прочим западным странам отношения не имеет», — поделился собеседник. После того как стало известно об утечке гексафторида урана на УЭХК, некоторые telegram-каналы стали распространять информацию о том, что баллон с опасным веществом был привезен из Европы. Заявляется даже, что баллон привезли по контракту с компанией Urenco. В Новоуральске действительно работает пункт финальной изоляции радиоактивных отходов, куда привозили урановые «хвосты» из Европы. Но инцидент на УЭКХ не имеет к этому отношения.

Информация о том, что баллон с гексафторидом урана, разгерметизировавшийся на Уральском электрохимическом комбинате (УЭХК, входит в «Росатом») в Новоуральске, был привезен из Запада — не соответствует действительности. Эта информация активно распространяет часть telegram-каналов. Об этом URA.RU сообщил источник в экстренных службах Свердловской области. «На самом деле это наш местный гексафторид. Никакого отношения к Германии и прочим западным странам отношения не имеет», — поделился собеседник. После того как стало известно об утечке гексафторида урана на УЭХК, некоторые telegram-каналы стали распространять информацию о том, что баллон с опасным веществом был привезен из Европы. Заявляется даже, что баллон привезли по контракту с компанией Urenco. В Новоуральске действительно работает пункт финальной изоляции радиоактивных отходов, куда привозили урановые «хвосты» из Европы. Но инцидент на УЭКХ не имеет к этому отношения.