На Урал отправили новую партию урановых «хвостов» из Европы

На урал едет очередная партия урановых «хвостов» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Свердловскую область из Европы отправлена очередная партия урановых «хвостов». Сначала груз привезут в Ленинградскую область, а после — отправят поездом в Новоуральск, сообщили в Greenpeace.

«В среду, 16 сентября, судно „Михаил Дудин“ с очередным грузом урановых „хвостов“ вышло из Амстердама, чтобы доставить их в Усть-Лугу (Ленинградская область), откуда их отправят поездом в Новоуральск», — говорится на сайте экологической организации.

Всего, как отмечается, с мая 2019 года по конец августа 2020-го с завода Urenco в Гронау (Германия) в РФ перевезли уже 18 партий по 600 тонн урановых «хвостов» (всего 10 800 тонн). Партию, которую сейчас доставляют из порта Амстердама, станет предпоследней.

«Атомщики постоянно повторяют аргумент о том, что не захоранивают, а перерабатывают урановые „хвосты“. Однако нет никаких данных о том, что полученный после обогащения уран природного качества действительно возвращается в Германию. Кроме того, отходы такой „переработки“ в любом случае остаются в России», — считает представитель Greenpeace Рашид Алимов.

При этом ранее независимые экологи и ученые заявили, что использование обедненного гексафторида урана (ОГФУ, урановые «хвосты») является абсолютно безопасным. Кроме того, ОГФУ, по словам специалистов, нельзя считать радиоактивными отходами, поскольку он является ценным сырьем для атомной промышленности и используется также в других отраслях экономики.