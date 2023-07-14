Зеленский прокомментировал угрозу нападения со стороны Беларуси

Угрозы нападения со стороны Белоруссии на Украину нет. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«С учетом данных разведки и предпринятых мер угроза вторжения со стороны Белоруссии отсутствует. Доклад начальника главного управления разведки министерства обороны Украины Буданова», — сообщил Зеленский. Свое заявление он опубликовал в telegram-канале.
Ранее вице-премьер Польши, глава правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что власти страны укрепят оборону государственной границы с Белоруссией из-за прибытия в республику бойцов ЧВК «Вагнер», передает «Национальная служба новостей». Пограничный комитет Белоруссии сообщил, что Литва ограничила движение через пропускной пункт Мядининкай для жителей Белоруссии.
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