Зеленский прокомментировал угрозу нападения со стороны Беларуси

Зеленский: угрозы нападения со стороны Белоруссии на Украину нет

14 июля 2023 в 15:26 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский заявил, что угрозы со стороны Белоруссии отсутствует Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Угрозы нападения со стороны Белоруссии на Украину нет. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «С учетом данных разведки и предпринятых мер угроза вторжения со стороны Белоруссии отсутствует. Доклад начальника главного управления разведки министерства обороны Украины Буданова», — сообщил Зеленский. Свое заявление он опубликовал в telegram-канале. Ранее вице-премьер Польши, глава правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что власти страны укрепят оборону государственной границы с Белоруссией из-за прибытия в республику бойцов ЧВК «Вагнер», передает «Национальная служба новостей». Пограничный комитет Белоруссии сообщил, что Литва ограничила движение через пропускной пункт Мядининкай для жителей Белоруссии.

Угрозы нападения со стороны Белоруссии на Украину нет. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «С учетом данных разведки и предпринятых мер угроза вторжения со стороны Белоруссии отсутствует. Доклад начальника главного управления разведки министерства обороны Украины Буданова», — сообщил Зеленский. Свое заявление он опубликовал в telegram-канале. Ранее вице-премьер Польши, глава правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что власти страны укрепят оборону государственной границы с Белоруссией из-за прибытия в республику бойцов ЧВК «Вагнер», передает «Национальная служба новостей». Пограничный комитет Белоруссии сообщил, что Литва ограничила движение через пропускной пункт Мядининкай для жителей Белоруссии.