Mash назвал предполагаемый диагноз актрисы Васильевой

Mash: у Татьяны Васильевой обнаружили атеросклероз
© Служба новостей «URA.RU»
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Васильева находится в палате интенсивной терапии, сообщает Mash
Васильева находится в палате интенсивной терапии, сообщает Mash Фото:

У российской актрисы Татьяны Васильевой обнаружили атеросклероз (заболевание, которое поражает крупные и средние артерии). Об этом сообщают в соцсетях.

«Ей сделали КТ головного мозга и обнаружили атеросклероз», — пишет telegram-канал Mash. Там отмечают, что у актрисы не обнаружены признаки инсульта.

По данным канала, Васильева находится в палате интенсивной терапии. В ней она пробудет еще сутки под наблюдением врачей.

Ранее сообщалось, что Васильеву госпитализировали с гипертонией. Актриса подтвердила, что находилась в больнице. Она также сообщила, что чувствует себя хорошо после сделанного укола.

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У российской актрисы Татьяны Васильевой обнаружили атеросклероз (заболевание, которое поражает крупные и средние артерии). Об этом сообщают в соцсетях. «Ей сделали КТ головного мозга и обнаружили атеросклероз», — пишет telegram-канал Mash. Там отмечают, что у актрисы не обнаружены признаки инсульта. По данным канала, Васильева находится в палате интенсивной терапии. В ней она пробудет еще сутки под наблюдением врачей. Ранее сообщалось, что Васильеву госпитализировали с гипертонией. Актриса подтвердила, что находилась в больнице. Она также сообщила, что чувствует себя хорошо после сделанного укола.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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