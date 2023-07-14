Mash назвал предполагаемый диагноз актрисы Васильевой

Mash: у Татьяны Васильевой обнаружили атеросклероз

14 июля 2023 в 15:54 Размер текста - 17 +

Васильева находится в палате интенсивной терапии, сообщает Mash Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости У российской актрисы Татьяны Васильевой обнаружили атеросклероз (заболевание, которое поражает крупные и средние артерии). Об этом сообщают в соцсетях. «Ей сделали КТ головного мозга и обнаружили атеросклероз», — пишет telegram-канал Mash. Там отмечают, что у актрисы не обнаружены признаки инсульта. По данным канала, Васильева находится в палате интенсивной терапии. В ней она пробудет еще сутки под наблюдением врачей. Ранее сообщалось, что Васильеву госпитализировали с гипертонией. Актриса подтвердила, что находилась в больнице. Она также сообщила, что чувствует себя хорошо после сделанного укола.

У российской актрисы Татьяны Васильевой обнаружили атеросклероз (заболевание, которое поражает крупные и средние артерии). Об этом сообщают в соцсетях. «Ей сделали КТ головного мозга и обнаружили атеросклероз», — пишет telegram-канал Mash. Там отмечают, что у актрисы не обнаружены признаки инсульта. По данным канала, Васильева находится в палате интенсивной терапии. В ней она пробудет еще сутки под наблюдением врачей. Ранее сообщалось, что Васильеву госпитализировали с гипертонией. Актриса подтвердила, что находилась в больнице. Она также сообщила, что чувствует себя хорошо после сделанного укола.