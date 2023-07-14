Mash назвал предполагаемый диагноз актрисы Васильевой

Васильева находится в палате интенсивной терапии, сообщает Mash
У российской актрисы Татьяны Васильевой обнаружили атеросклероз (заболевание, которое поражает крупные и средние артерии). Об этом сообщают в соцсетях.
«Ей сделали КТ головного мозга и обнаружили атеросклероз», — пишет telegram-канал Mash. Там отмечают, что у актрисы не обнаружены признаки инсульта.
По данным канала, Васильева находится в палате интенсивной терапии. В ней она пробудет еще сутки под наблюдением врачей.
Ранее сообщалось, что Васильеву госпитализировали с гипертонией. Актриса подтвердила, что находилась в больнице. Она также сообщила, что чувствует себя хорошо после сделанного укола.
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