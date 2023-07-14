Военный политолог Иванников: истребителями F-16 в зоне СВО будут управлять летчики НАТО

15 июля 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

Пилоты ВСУ не успеют научиться управлять F-16, считает Олег Иванников Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ не смогут сами управлять американскими истребителями. В случае поставок F-16 на Украину пилотами станут военные стран НАТО. Об этом в беседе с URA.RU заявил военный политолог, директор благотворительного учреждения «Право и Порядок», подполковник запаса МВД Олег Иванников. «Украинские пилоты вряд ли сумеют быстро освоить такую сложную, дорогую технику, где все инструкции исключительно на английском языке. Да и эксплуатация ее вряд ли возможна при нынешнем развитии хода СВО. Для украинских ВВС это неосуществимая задача на ближайшие несколько лет. Здесь возможны альтернативные варианты — это летчики стран НАТО, ушедшие в отставку, либо же освобожденные на какое-то время от своих должностных обязанностей. Они будут управлять этими самолетами», — объяснил Олег Иванников. При этом военный политолог не исключил, что среди пилотов могут оказаться и действующие военные НАТО. «Скорее всего, Запад разыграет очередную провокационную схему, при которой действующий летный состав стран НАТО будет временно освобождаться от прямых обязанностей тех государств, в которых он расквартирован, и переводиться на Украину в виде частных военных компаний. И тогда уже можно будет говорить о полноценной эксплуатации столь сложной натовской техники», — подчеркнул Иванников. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг завил, что страны альянса начали обучать украинских летчиков управлять F-16. Однако предположительных сроков передачи истребителей Киеву до сих пор нет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

ВСУ не смогут сами управлять американскими истребителями. В случае поставок F-16 на Украину пилотами станут военные стран НАТО. Об этом в беседе с URA.RU заявил военный политолог, директор благотворительного учреждения «Право и Порядок», подполковник запаса МВД Олег Иванников. «Украинские пилоты вряд ли сумеют быстро освоить такую сложную, дорогую технику, где все инструкции исключительно на английском языке. Да и эксплуатация ее вряд ли возможна при нынешнем развитии хода СВО. Для украинских ВВС это неосуществимая задача на ближайшие несколько лет. Здесь возможны альтернативные варианты — это летчики стран НАТО, ушедшие в отставку, либо же освобожденные на какое-то время от своих должностных обязанностей. Они будут управлять этими самолетами», — объяснил Олег Иванников. При этом военный политолог не исключил, что среди пилотов могут оказаться и действующие военные НАТО. «Скорее всего, Запад разыграет очередную провокационную схему, при которой действующий летный состав стран НАТО будет временно освобождаться от прямых обязанностей тех государств, в которых он расквартирован, и переводиться на Украину в виде частных военных компаний. И тогда уже можно будет говорить о полноценной эксплуатации столь сложной натовской техники», — подчеркнул Иванников. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг завил, что страны альянса начали обучать украинских летчиков управлять F-16. Однако предположительных сроков передачи истребителей Киеву до сих пор нет.