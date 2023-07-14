14 июля 2023

Военный политолог Иванников: истребителями F-16 в зоне СВО будут управлять летчики НАТО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Истребители F-16.stock, нато, истребитель, f-16, nato, stock, ф-16
Пилоты ВСУ не успеют научиться управлять F-16, считает Олег Иванников Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ не смогут сами управлять американскими истребителями. В случае поставок F-16 на Украину пилотами станут военные стран НАТО. Об этом в беседе с URA.RU заявил военный политолог, директор благотворительного учреждения «Право и Порядок», подполковник запаса МВД Олег Иванников.

«Украинские пилоты вряд ли сумеют быстро освоить такую сложную, дорогую технику, где все инструкции исключительно на английском языке. Да и эксплуатация ее вряд ли возможна при нынешнем развитии хода СВО. Для украинских ВВС это неосуществимая задача на ближайшие несколько лет. Здесь возможны альтернативные варианты — это летчики стран НАТО, ушедшие в отставку, либо же освобожденные на какое-то время от своих должностных обязанностей. Они будут управлять этими самолетами», — объяснил Олег Иванников.

При этом военный политолог не исключил, что среди пилотов могут оказаться и действующие военные НАТО. «Скорее всего, Запад разыграет очередную провокационную схему, при которой действующий летный состав стран НАТО будет временно освобождаться от прямых обязанностей тех государств, в которых он расквартирован, и переводиться на Украину в виде частных военных компаний. И тогда уже можно будет говорить о полноценной эксплуатации столь сложной натовской техники», — подчеркнул Иванников.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг завил, что страны альянса начали обучать украинских летчиков управлять F-16. Однако предположительных сроков передачи истребителей Киеву до сих пор нет.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ВСУ не смогут сами управлять американскими истребителями. В случае поставок F-16 на Украину пилотами станут военные стран НАТО. Об этом в беседе с URA.RU заявил военный политолог, директор благотворительного учреждения «Право и Порядок», подполковник запаса МВД Олег Иванников. «Украинские пилоты вряд ли сумеют быстро освоить такую сложную, дорогую технику, где все инструкции исключительно на английском языке. Да и эксплуатация ее вряд ли возможна при нынешнем развитии хода СВО. Для украинских ВВС это неосуществимая задача на ближайшие несколько лет. Здесь возможны альтернативные варианты — это летчики стран НАТО, ушедшие в отставку, либо же освобожденные на какое-то время от своих должностных обязанностей. Они будут управлять этими самолетами», — объяснил Олег Иванников. При этом военный политолог не исключил, что среди пилотов могут оказаться и действующие военные НАТО. «Скорее всего, Запад разыграет очередную провокационную схему, при которой действующий летный состав стран НАТО будет временно освобождаться от прямых обязанностей тех государств, в которых он расквартирован, и переводиться на Украину в виде частных военных компаний. И тогда уже можно будет говорить о полноценной эксплуатации столь сложной натовской техники», — подчеркнул Иванников. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг завил, что страны альянса начали обучать украинских летчиков управлять F-16. Однако предположительных сроков передачи истребителей Киеву до сих пор нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...