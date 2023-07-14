Группировка «Центр» отразила три атаки украинской армии

14 июля 2023 в 16:30 Размер текста - 17 +

Российские военные остановили попытку украинской ДРГ, сообщили в Минобороны РФ Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные группировки «Центр» остановили три атаки бойцов ВСУ в Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР и ЛНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ. По словам ведомства, была пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в ЛНР. «На краснолиманском направлении профессиональными действиями подразделений группировки войск „Центр“ <…> отражены три атаки противника в районах населенных пунктов Невское Луганской Народной Республики и Григоровка Донецкой Народной Республики», — пишет ведомство в своем telegram-канале . Отмечается российские силы поразили украинских бойцов в районах Червоной Дибровы и Кармазиновки в ЛНР. Минобороны России подчеркнуло, что рядом с населенным пунктом Кузьмино (ЛНР) российские военные остановили нападение украинской ДРГ. За сутки ВСУ потеряли 90 военных и девять единиц техники. Ранее в ведомстве сообщили, что российские силы остановили нападение трех ДРГ в Запорожской области. Российские военные уничтожили склады с боеприпасами ВСУ, передает «Национальная служба новостей».

Российские военные группировки «Центр» остановили три атаки бойцов ВСУ в Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР и ЛНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ. По словам ведомства, была пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в ЛНР. «На краснолиманском направлении профессиональными действиями подразделений группировки войск „Центр“ <…> отражены три атаки противника в районах населенных пунктов Невское Луганской Народной Республики и Григоровка Донецкой Народной Республики», — пишет ведомство в своем telegram-канале. Отмечается российские силы поразили украинских бойцов в районах Червоной Дибровы и Кармазиновки в ЛНР. Минобороны России подчеркнуло, что рядом с населенным пунктом Кузьмино (ЛНР) российские военные остановили нападение украинской ДРГ. За сутки ВСУ потеряли 90 военных и девять единиц техники. Ранее в ведомстве сообщили, что российские силы остановили нападение трех ДРГ в Запорожской области. Российские военные уничтожили склады с боеприпасами ВСУ, передает «Национальная служба новостей».