Группировка «Центр» отразила три атаки украинской армии

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201-я российская военная база. Таджикистан, Душанбе, полоса препятствий, военнослужащие цво, военная база, солдат, 201военная база
Российские военные остановили попытку украинской ДРГ, сообщили в Минобороны РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные группировки «Центр» остановили три атаки бойцов ВСУ в Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР и ЛНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ. По словам ведомства, была пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в ЛНР.

«На краснолиманском направлении профессиональными действиями подразделений группировки войск „Центр“ <…> отражены три атаки противника в районах населенных пунктов Невское Луганской Народной Республики и Григоровка Донецкой Народной Республики», — пишет ведомство в своем telegram-канале. Отмечается российские силы поразили украинских бойцов в районах Червоной Дибровы и Кармазиновки в ЛНР.

Минобороны России подчеркнуло, что рядом с населенным пунктом Кузьмино (ЛНР) российские военные остановили нападение украинской ДРГ. За сутки ВСУ потеряли 90 военных и девять единиц техники.

Ранее в ведомстве сообщили, что российские силы остановили нападение трех ДРГ в Запорожской области. Российские военные уничтожили склады с боеприпасами ВСУ, передает «Национальная служба новостей».

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Российские военные группировки «Центр» остановили три атаки бойцов ВСУ в Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР и ЛНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ. По словам ведомства, была пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в ЛНР. «На краснолиманском направлении профессиональными действиями подразделений группировки войск „Центр“ <…> отражены три атаки противника в районах населенных пунктов Невское Луганской Народной Республики и Григоровка Донецкой Народной Республики», — пишет ведомство в своем telegram-канале. Отмечается российские силы поразили украинских бойцов в районах Червоной Дибровы и Кармазиновки в ЛНР. Минобороны России подчеркнуло, что рядом с населенным пунктом Кузьмино (ЛНР) российские военные остановили нападение украинской ДРГ. За сутки ВСУ потеряли 90 военных и девять единиц техники. Ранее в ведомстве сообщили, что российские силы остановили нападение трех ДРГ в Запорожской области. Российские военные уничтожили склады с боеприпасами ВСУ, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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