Мурашко ответил на вопрос о риске вспышки менингита в России

Мурашко: риска распространения менингококковой инфекции в России нет

14 июля 2023 в 18:46 Размер текста - 17 +

В Свердловской области вспышка локализована, заявил Михаил Мурашко Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Вспышка менингита на складе Ozon в Екатеринбурге В России нет риска распространения менингококковой инфекции. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По его словам, в Свердловской области вспышка локализована. «Нет», — заявил Мурашко, отвечая на вопрос о распространении инфекции, передает РИА Новости. Он добавил, что в Свердловской области 16 человек находятся под наблюдением. По словам Мурашко, что пациенты обратились вовремя, поэтому получили необходимую помощь и были выявлены контактные лица. Он отметил, что они идут на поправку. Ранее в распределительном центре Ozon в Екатеринбурге произошла вспышка менингита. В результате госпитализировали восемь человек. Двое человек умерли из-за быстрого развития болезни. На предприятии начали вакцинацию сотрудников.

В России нет риска распространения менингококковой инфекции. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По его словам, в Свердловской области вспышка локализована. «Нет», — заявил Мурашко, отвечая на вопрос о распространении инфекции, передает РИА Новости. Он добавил, что в Свердловской области 16 человек находятся под наблюдением. По словам Мурашко, что пациенты обратились вовремя, поэтому получили необходимую помощь и были выявлены контактные лица. Он отметил, что они идут на поправку. Ранее в распределительном центре Ozon в Екатеринбурге произошла вспышка менингита. В результате госпитализировали восемь человек. Двое человек умерли из-за быстрого развития болезни. На предприятии начали вакцинацию сотрудников.