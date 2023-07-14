Мурашко ответил на вопрос о риске вспышки менингита в России

В России нет риска распространения менингококковой инфекции. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По его словам, в Свердловской области вспышка локализована.
«Нет», — заявил Мурашко, отвечая на вопрос о распространении инфекции, передает РИА Новости. Он добавил, что в Свердловской области 16 человек находятся под наблюдением.
По словам Мурашко, что пациенты обратились вовремя, поэтому получили необходимую помощь и были выявлены контактные лица. Он отметил, что они идут на поправку.
Ранее в распределительном центре Ozon в Екатеринбурге произошла вспышка менингита. В результате госпитализировали восемь человек. Двое человек умерли из-за быстрого развития болезни. На предприятии начали вакцинацию сотрудников.
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