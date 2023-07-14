Мурашко ответил на вопрос о риске вспышки менингита в России

Мурашко: риска распространения менингококковой инфекции в России нет
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Владимир Жириновский, юбилей 75 лет. Москва, мурашко михаил
В Свердловской области вспышка локализована, заявил Михаил Мурашко Фото:
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Вспышка менингита на складе Ozon в Екатеринбурге

В России нет риска распространения менингококковой инфекции. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По его словам, в Свердловской области вспышка локализована.

«Нет», — заявил Мурашко, отвечая на вопрос о распространении инфекции, передает РИА Новости. Он добавил, что в Свердловской области 16 человек находятся под наблюдением.

По словам Мурашко, что пациенты обратились вовремя, поэтому получили необходимую помощь и были выявлены контактные лица. Он отметил, что они идут на поправку.

Ранее в распределительном центре Ozon в Екатеринбурге произошла вспышка менингита. В результате госпитализировали восемь человек. Двое человек умерли из-за быстрого развития болезни. На предприятии начали вакцинацию сотрудников.

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В России нет риска распространения менингококковой инфекции. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По его словам, в Свердловской области вспышка локализована. «Нет», — заявил Мурашко, отвечая на вопрос о распространении инфекции, передает РИА Новости. Он добавил, что в Свердловской области 16 человек находятся под наблюдением. По словам Мурашко, что пациенты обратились вовремя, поэтому получили необходимую помощь и были выявлены контактные лица. Он отметил, что они идут на поправку. Ранее в распределительном центре Ozon в Екатеринбурге произошла вспышка менингита. В результате госпитализировали восемь человек. Двое человек умерли из-за быстрого развития болезни. На предприятии начали вакцинацию сотрудников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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