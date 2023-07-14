14 июля 2023

FT: президент ЮАР Рамафоса попытается отговорить Путина от встречи БРИКС

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Выступление Владимира Путина на Форуме будущих технологий. Москва, путин владимир
Ранее МУС выдал ордер на арест Владимира Путина Фото:
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Президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса хочет отговорить президента России Владимира Путина от поездки на саммит БРИКС, который состоится в Йоханнесбурге в августе этого года. Об этом пишет газета Financial Times.

«Сирил Рамафоса воспользуется саммитом России с лидерами африканских стран, чтобы попытаться отговорить Путина от участия в предстоящей в следующем месяце встрече БРИКС в Йоханнесбурге», — сообщает FT. Как говорится в материале, это связано с тем, что ранее палата Международного уголовного суда (МУС) выдала ордера на арест Путина.

МУС в Гааге в начале марта выдал ордер на арест Путина. В то же время юрисдикцию суда не признают в США, России и других странах. В Кремле и МИД РФ назвали это решение возмутительным и ничтожным с точки зрения права. Публицист Анастасия Миронова считает, что факт выдачи ордера только сплотит Россию, передает телеканал 360.

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Президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса хочет отговорить президента России Владимира Путина от поездки на саммит БРИКС, который состоится в Йоханнесбурге в августе этого года. Об этом пишет газета Financial Times. «Сирил Рамафоса воспользуется саммитом России с лидерами африканских стран, чтобы попытаться отговорить Путина от участия в предстоящей в следующем месяце встрече БРИКС в Йоханнесбурге», — сообщает FT. Как говорится в материале, это связано с тем, что ранее палата Международного уголовного суда (МУС) выдала ордера на арест Путина. МУС в Гааге в начале марта выдал ордер на арест Путина. В то же время юрисдикцию суда не признают в США, России и других странах. В Кремле и МИД РФ назвали это решение возмутительным и ничтожным с точки зрения права. Публицист Анастасия Миронова считает, что факт выдачи ордера только сплотит Россию, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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