FT: президент ЮАР Рамафоса попытается отговорить Путина от встречи БРИКС

Президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса хочет отговорить президента России Владимира Путина от поездки на саммит БРИКС, который состоится в Йоханнесбурге в августе этого года. Об этом пишет газета Financial Times.
«Сирил Рамафоса воспользуется саммитом России с лидерами африканских стран, чтобы попытаться отговорить Путина от участия в предстоящей в следующем месяце встрече БРИКС в Йоханнесбурге», — сообщает FT. Как говорится в материале, это связано с тем, что ранее палата Международного уголовного суда (МУС) выдала ордера на арест Путина.
МУС в Гааге в начале марта выдал ордер на арест Путина. В то же время юрисдикцию суда не признают в США, России и других странах. В Кремле и МИД РФ назвали это решение возмутительным и ничтожным с точки зрения права. Публицист Анастасия Миронова считает, что факт выдачи ордера только сплотит Россию, передает телеканал 360.
Президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса хочет отговорить президента России Владимира Путина от поездки на саммит БРИКС, который состоится в Йоханнесбурге в августе этого года. Об этом пишет газета Financial Times. «Сирил Рамафоса воспользуется саммитом России с лидерами африканских стран, чтобы попытаться отговорить Путина от участия в предстоящей в следующем месяце встрече БРИКС в Йоханнесбурге», — сообщает FT. Как говорится в материале, это связано с тем, что ранее палата Международного уголовного суда (МУС) выдала ордера на арест Путина. МУС в Гааге в начале марта выдал ордер на арест Путина. В то же время юрисдикцию суда не признают в США, России и других странах. В Кремле и МИД РФ назвали это решение возмутительным и ничтожным с точки зрения права. Публицист Анастасия Миронова считает, что факт выдачи ордера только сплотит Россию, передает телеканал 360.