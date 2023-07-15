Российская армия атаковала десятки отрядов ВСУ в Запорожской области

Российские солдаты атаковали Вооруженные силы Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Уничтожены десятки отрядов бойцов, боевая техника, танк, два артиллерийских орудия. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.
«Штурмовики группировки ВС РФ „Восток“ поразили десятки мест скоплений живой силы ВСУ в районе Пятихаток на запорожском направлении», — подчеркнул Олег Чехов в беседе с РИА Новости. Он также уточнил, что ВС РФ уничтожили скопление украинских бойцов при помощи беспилотника. При этом сами ВСУ не предпринимали активных боевых действий в течение суток. Также в ходе боевых действий были уничтожены БМП и танк.
Ранее председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что российские силы уничтожили скопление иностранных бойцов в Запорожской области. Кроме того Минобороны РФ сообщало об уничтожении трех групп диверсантов. ВСУ продолжают контрнаступление, начатое 4 июня. Наибольшая активность происходит в Запорожской области.
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