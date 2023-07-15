Российская армия атаковала десятки отрядов ВСУ в Запорожской области

15 июля 2023 в 07:11 Размер текста - 17 +

ВС РФ уничтожили десятки отрядов ВСУ и скопление техники в Запорожской области Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские солдаты атаковали Вооруженные силы Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Уничтожены десятки отрядов бойцов, боевая техника, танк, два артиллерийских орудия. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов. «Штурмовики группировки ВС РФ „Восток“ поразили десятки мест скоплений живой силы ВСУ в районе Пятихаток на запорожском направлении», — подчеркнул Олег Чехов в беседе с РИА Новости. Он также уточнил, что ВС РФ уничтожили скопление украинских бойцов при помощи беспилотника. При этом сами ВСУ не предпринимали активных боевых действий в течение суток. Также в ходе боевых действий были уничтожены БМП и танк. Ранее председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что российские силы уничтожили скопление иностранных бойцов в Запорожской области. Кроме того Минобороны РФ сообщало об уничтожении трех групп диверсантов. ВСУ продолжают контрнаступление, начатое 4 июня. Наибольшая активность происходит в Запорожской области.

Российские солдаты атаковали Вооруженные силы Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Уничтожены десятки отрядов бойцов, боевая техника, танк, два артиллерийских орудия. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов. «Штурмовики группировки ВС РФ „Восток“ поразили десятки мест скоплений живой силы ВСУ в районе Пятихаток на запорожском направлении», — подчеркнул Олег Чехов в беседе с РИА Новости. Он также уточнил, что ВС РФ уничтожили скопление украинских бойцов при помощи беспилотника. При этом сами ВСУ не предпринимали активных боевых действий в течение суток. Также в ходе боевых действий были уничтожены БМП и танк. Ранее председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что российские силы уничтожили скопление иностранных бойцов в Запорожской области. Кроме того Минобороны РФ сообщало об уничтожении трех групп диверсантов. ВСУ продолжают контрнаступление, начатое 4 июня. Наибольшая активность происходит в Запорожской области.