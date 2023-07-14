В Польше шокированы махинациями Украины с зерном

Польский профессор Артышак: Украина экспортировала 3,2 миллиона тонн зерна, мешая производителям

15 июля 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

За полтора года Киев экспортировал 3,2 млн тонн зерна, подрывая местное производство внутри Польши Фото: Сергей Венявский © URA.RU Профессор Варшавского университета естественных наук Аркадиуш Артышак оказался шокирован количеством ввозимого зерна в Польшу из Украины. По его подсчетам, с 2021 года импорт культуры повысился до 3,2 миллиона тонн зерна. В 2023 году польские фермеры протестовали из-за большого импорта зерна в страну, тогда Еврокомиссия приняла решение провозить зерно через Варшаву только транзитом в третьи страны. «Результаты импорта зерновых с Украины за последние полтора года шокируют меня», — подчеркнул Аркадиуш Артышак в беседе с польской ежедневной газетой Rzeczpospolita. Он высказал опасение, что с 15 сентября может быть отменен заперт на импорт зерна, что постепенно приведет к краху для польских фермеров. Скупщики отказываются подписывать договоры с местными производителями. Профессор проанализировал данные и подчеркнул, что за полтора года импорт зерна в Польшу утроился и к 2023 году составил 3,2 миллиона тонн. В апреле 2023 года аналитики отмечали, что массовый экспорт Украиной зерна в Восточную Европу может обанкротить местных производителей. Некоторые государства начали затем вводить запрет на экспорт, тогда президент Украины Владимир Зеленский попросил Евросоюз вмешаться в ситуацию.

Профессор Варшавского университета естественных наук Аркадиуш Артышак оказался шокирован количеством ввозимого зерна в Польшу из Украины. По его подсчетам, с 2021 года импорт культуры повысился до 3,2 миллиона тонн зерна. В 2023 году польские фермеры протестовали из-за большого импорта зерна в страну, тогда Еврокомиссия приняла решение провозить зерно через Варшаву только транзитом в третьи страны. «Результаты импорта зерновых с Украины за последние полтора года шокируют меня», — подчеркнул Аркадиуш Артышак в беседе с польской ежедневной газетой Rzeczpospolita. Он высказал опасение, что с 15 сентября может быть отменен заперт на импорт зерна, что постепенно приведет к краху для польских фермеров. Скупщики отказываются подписывать договоры с местными производителями. Профессор проанализировал данные и подчеркнул, что за полтора года импорт зерна в Польшу утроился и к 2023 году составил 3,2 миллиона тонн. В апреле 2023 года аналитики отмечали, что массовый экспорт Украиной зерна в Восточную Европу может обанкротить местных производителей. Некоторые государства начали затем вводить запрет на экспорт, тогда президент Украины Владимир Зеленский попросил Евросоюз вмешаться в ситуацию.