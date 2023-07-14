У Пермского балета сменится руководитель

Алексей Мирошниченко вернется к должности руководителя Пермского балета

15 июля 2023 в 12:23 Размер текста - 17 +

Пермский балет возглавит Алексей Мирошниченко Фото: Сергей Русанов © URA.RU Руководитель Пермского балета Антон Пимонов уходит с должности в конце августа. Его пост займет Алексей Мирошниченко, который возглавлял труппу с 2009 по 2020 год, сообщается в пресс-службе театра оперы и балета. «После премьеры „Раймонда“ стало известно, что Антон Пимонов завершает работу в конце августа. Он возглавлял Пермский балет с 2020 года. Новым руководителем труппы станет Алексей Мирошниченко, руководивший труппой с 2009 по 2020 год, и приступит к своим обязанностям с сентября», — сообщается в официальной группе театра в соцсети «ВКонтакте». За три года вместе с Антоном Пимоновым Пермский балет выпустил «Озорные Песни», «Путеводитель по балету», «Концерт №5», «Арктику» и «Раймонду». Под руководством Пимонова балет выступил на таких статусных российских фестивалях, как Dance Open, «Звезды белых ночей» и Context. Diana Vishneva. Ранее URA.RU писало, что новым гендиректором Пермского театра оперы и балета стала Анна Волк. Прошлый руководитель театра Довлет Анзароков ушел с должности 10 мая 2023 года.

Руководитель Пермского балета Антон Пимонов уходит с должности в конце августа. Его пост займет Алексей Мирошниченко, который возглавлял труппу с 2009 по 2020 год, сообщается в пресс-службе театра оперы и балета. «После премьеры „Раймонда“ стало известно, что Антон Пимонов завершает работу в конце августа. Он возглавлял Пермский балет с 2020 года. Новым руководителем труппы станет Алексей Мирошниченко, руководивший труппой с 2009 по 2020 год, и приступит к своим обязанностям с сентября», — сообщается в официальной группе театра в соцсети «ВКонтакте». За три года вместе с Антоном Пимоновым Пермский балет выпустил «Озорные Песни», «Путеводитель по балету», «Концерт №5», «Арктику» и «Раймонду». Под руководством Пимонова балет выступил на таких статусных российских фестивалях, как Dance Open, «Звезды белых ночей» и Context. Diana Vishneva. Ранее URA.RU писало, что новым гендиректором Пермского театра оперы и балета стала Анна Волк. Прошлый руководитель театра Довлет Анзароков ушел с должности 10 мая 2023 года.