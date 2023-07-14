14 июля 2023

У Пермского балета сменится руководитель

Алексей Мирошниченко вернется к должности руководителя Пермского балета
© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт "День Победы" ДК Солдатова. Пермь, балерины, балет
Пермский балет возглавит Алексей Мирошниченко Фото:

Руководитель Пермского балета Антон Пимонов уходит с должности в конце августа. Его пост займет Алексей Мирошниченко, который возглавлял труппу с 2009 по 2020 год, сообщается в пресс-службе театра оперы и балета.

«После премьеры „Раймонда“ стало известно, что Антон Пимонов завершает работу в конце августа. Он возглавлял Пермский балет с 2020 года. Новым руководителем труппы станет Алексей Мирошниченко, руководивший труппой с 2009 по 2020 год, и приступит к своим обязанностям с сентября», — сообщается в официальной группе театра в соцсети «ВКонтакте».

За три года вместе с Антоном Пимоновым Пермский балет выпустил «Озорные Песни», «Путеводитель по балету», «Концерт №5», «Арктику» и «Раймонду». Под руководством Пимонова балет выступил на таких статусных российских фестивалях, как Dance Open, «Звезды белых ночей» и Context. Diana Vishneva.

Ранее URA.RU писало, что новым гендиректором Пермского театра оперы и балета стала Анна Волк. Прошлый руководитель театра Довлет Анзароков ушел с должности 10 мая 2023 года.

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Руководитель Пермского балета Антон Пимонов уходит с должности в конце августа. Его пост займет Алексей Мирошниченко, который возглавлял труппу с 2009 по 2020 год, сообщается в пресс-службе театра оперы и балета. «После премьеры „Раймонда“ стало известно, что Антон Пимонов завершает работу в конце августа. Он возглавлял Пермский балет с 2020 года. Новым руководителем труппы станет Алексей Мирошниченко, руководивший труппой с 2009 по 2020 год, и приступит к своим обязанностям с сентября», — сообщается в официальной группе театра в соцсети «ВКонтакте». За три года вместе с Антоном Пимоновым Пермский балет выпустил «Озорные Песни», «Путеводитель по балету», «Концерт №5», «Арктику» и «Раймонду». Под руководством Пимонова балет выступил на таких статусных российских фестивалях, как Dance Open, «Звезды белых ночей» и Context. Diana Vishneva. Ранее URA.RU писало, что новым гендиректором Пермского театра оперы и балета стала Анна Волк. Прошлый руководитель театра Довлет Анзароков ушел с должности 10 мая 2023 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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