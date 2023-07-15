Неизвестный заложил бомбу под машину главы в Запорожской области

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Тюмень Недрастрой и минобороны, мина противотанковая
Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство Фото:

В Запорожской области неизвестные заложили самодельное взрывное устройство под машину главы сельского совета села Давыдовка Акимовского района. По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело, сообщает СК России по Запорожской области.

«По версии следствия, в ночь с 13 на 14 июля 2023 года неизвестный заложил самодельное взрывное устройство под автомобилем главы Давыдовского сельского совета Акимовского района Запорожской области. При осмотре автомобиля у здания сельского совета взрывное устройство удалось обнаружить и разминировать на месте», — сообщается на сайте ведомства.

По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пунктам «б», «е» части 2 статьи 105 и части 1 статьи 222.1 УК РФ. С места покушения изъяты три тротиловые шашки и составные части исполнительного механизма. Проводится поиск причастных к совершению преступления. Опрашиваются очевидцы происшествия. Расследование продолжается.

Ранее в Запорожской области раскрыли убийство начальника УМВД. По данному факту были задержаны гражданин Украины и двое граждан России, которые по заданию Службы безопасности Украины совершили теракт в отношении заместителя начальника УМВД «Мелитопольское».

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В Запорожской области неизвестные заложили самодельное взрывное устройство под машину главы сельского совета села Давыдовка Акимовского района. По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело, сообщает СК России по Запорожской области. «По версии следствия, в ночь с 13 на 14 июля 2023 года неизвестный заложил самодельное взрывное устройство под автомобилем главы Давыдовского сельского совета Акимовского района Запорожской области. При осмотре автомобиля у здания сельского совета взрывное устройство удалось обнаружить и разминировать на месте», — сообщается на сайте ведомства. По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пунктам «б», «е» части 2 статьи 105 и части 1 статьи 222.1 УК РФ. С места покушения изъяты три тротиловые шашки и составные части исполнительного механизма. Проводится поиск причастных к совершению преступления. Опрашиваются очевидцы происшествия. Расследование продолжается. Ранее в Запорожской области раскрыли убийство начальника УМВД. По данному факту были задержаны гражданин Украины и двое граждан России, которые по заданию Службы безопасности Украины совершили теракт в отношении заместителя начальника УМВД «Мелитопольское».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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