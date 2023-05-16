В Запорожской области раскрыли убийство начальника УМВД

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Убийство раскрыли сотрудники МВД совместно с ФСБ Фото:

Главное управление МВД по Запорожской области вместе с региональным управлением ФСБ установили личность и задержали одного украинца и двух россиян, причастных к теракту в отношении замначальника УМВД России «Мелитопольское». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

«Реализуя оперативную информацию, сотрудники ГУ МВД России по Запорожской области совместно с коллегами из областного УФСБ установили и задержали гражданина Украины и двух граждан России, которые по заданию Службы безопасности Украины совершили теракт в отношении заместителя начальника УМВД „Мелитопольское“», — сообщили в пресс-службе МВД. Тогда полицейский скончался от полученных травм.

Ранее сообщалось о взрыве в центре Луганска, в результате которого был ранен врио главы МВД ЛНР Игорь Корнет. Следственный комитет России в связи с этим возбудил уголовное дело по факту покушения на жизнь должностного лица.

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Главное управление МВД по Запорожской области вместе с региональным управлением ФСБ установили личность и задержали одного украинца и двух россиян, причастных к теракту в отношении замначальника УМВД России «Мелитопольское». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел. «Реализуя оперативную информацию, сотрудники ГУ МВД России по Запорожской области совместно с коллегами из областного УФСБ установили и задержали гражданина Украины и двух граждан России, которые по заданию Службы безопасности Украины совершили теракт в отношении заместителя начальника УМВД „Мелитопольское“», — сообщили в пресс-службе МВД. Тогда полицейский скончался от полученных травм. Ранее сообщалось о взрыве в центре Луганска, в результате которого был ранен врио главы МВД ЛНР Игорь Корнет. Следственный комитет России в связи с этим возбудил уголовное дело по факту покушения на жизнь должностного лица.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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