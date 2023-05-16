В Запорожской области раскрыли убийство начальника УМВД

16 мая 2023 в 19:05 Размер текста - 17 +

Убийство раскрыли сотрудники МВД совместно с ФСБ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Главное управление МВД по Запорожской области вместе с региональным управлением ФСБ установили личность и задержали одного украинца и двух россиян, причастных к теракту в отношении замначальника УМВД России «Мелитопольское». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел. «Реализуя оперативную информацию, сотрудники ГУ МВД России по Запорожской области совместно с коллегами из областного УФСБ установили и задержали гражданина Украины и двух граждан России, которые по заданию Службы безопасности Украины совершили теракт в отношении заместителя начальника УМВД „Мелитопольское“», — сообщили в пресс-службе МВД. Тогда полицейский скончался от полученных травм. Ранее сообщалось о взрыве в центре Луганска, в результате которого был ранен врио главы МВД ЛНР Игорь Корнет. Следственный комитет России в связи с этим возбудил уголовное дело по факту покушения на жизнь должностного лица.

Главное управление МВД по Запорожской области вместе с региональным управлением ФСБ установили личность и задержали одного украинца и двух россиян, причастных к теракту в отношении замначальника УМВД России «Мелитопольское». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел. «Реализуя оперативную информацию, сотрудники ГУ МВД России по Запорожской области совместно с коллегами из областного УФСБ установили и задержали гражданина Украины и двух граждан России, которые по заданию Службы безопасности Украины совершили теракт в отношении заместителя начальника УМВД „Мелитопольское“», — сообщили в пресс-службе МВД. Тогда полицейский скончался от полученных травм. Ранее сообщалось о взрыве в центре Луганска, в результате которого был ранен врио главы МВД ЛНР Игорь Корнет. Следственный комитет России в связи с этим возбудил уголовное дело по факту покушения на жизнь должностного лица.