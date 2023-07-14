Жители ЯНАО проверили свою физическую подготовку на спортивном фестивале. Фото

Жители Салехарда приняли участие в фестивале «Норма ГТО — Норма жизни»

15 июля 2023 в 17:14 Размер текста - 17 +

Спортивное событие прошло на площадке у Центра культуры «Геолог» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Салехарда (ЯНАО) на фестивале «Норма ГТО — Норма жизни» продемонстрировали уровень своей физической подготовки. Об этом рассказал глава муниципалитета Алексей Титовский в социальных сетях. «Спортивная суббота в Салехарде. На площадке у „Геолога“ (центр культуры и спорта — прим. URA.RU) сегодня прошел фестиваль „Норма ГТО — Норма жизни“. Собралось немало желающих показать свою спортивную подготовку», — сообщил Титовский в своем telegram-канале. Уточняется, что спортивное событие приурочено к празднованию 10-й годовщины создания Олимпийского совета и Федерации пауэрлифтинга ЯНАО. Фото: telegram-канал Алексея Титовского Фото: telegram-канал Алексея Титовского

Жители Салехарда (ЯНАО) на фестивале «Норма ГТО — Норма жизни» продемонстрировали уровень своей физической подготовки. Об этом рассказал глава муниципалитета Алексей Титовский в социальных сетях. «Спортивная суббота в Салехарде. На площадке у „Геолога“ (центр культуры и спорта — прим. URA.RU) сегодня прошел фестиваль „Норма ГТО — Норма жизни“. Собралось немало желающих показать свою спортивную подготовку», — сообщил Титовский в своем telegram-канале. Уточняется, что спортивное событие приурочено к празднованию 10-й годовщины создания Олимпийского совета и Федерации пауэрлифтинга ЯНАО.