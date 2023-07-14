В Магнитогорске в День металлурга устроили шоу фонтанов. Видео

15 июля 2023 в 23:45 Размер текста - 17 +

Новое шоу фонтанов продемонстировали в парке «Притяжение» Фото: Илья Московец © URA.RU В парке «Притяжение» Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, праздничные мероприятия в честь Дня города и Дня металлурга завершились новым шоу фонтана. Об этом сообщили в городской мэрии. «Мы сильные люди — своих не бросаем! Невероятным новым музыкальным шоу фонтана в городском курорте „Притяжение“ заканчивается этот праздничный день», — говорится в сообщении официального telegram-канала Магнитогорска. Музыкальные номера прошли под патриотические песни. Весь субботний день был наполнен праздничными мероприятиями. На площадках города прошли концерты и выступления танцевальных коллективов, а также мастер-классы секции восточных и смешанных единоборств «Кудо». Ранее стало известно, что в Магнитогорске начали отмечать День города и День металлурга. Накануне совместно с полпредом президента РФ в УрФО Владимиром Якушевым, губернатором региона Алексеем Текслером и владельцем «ММК» Виктором Рашниковым была торжественно открыта вторая очередь городского курорта «Притяжение».

В парке «Притяжение» Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, праздничные мероприятия в честь Дня города и Дня металлурга завершились новым шоу фонтана. Об этом сообщили в городской мэрии. «Мы сильные люди — своих не бросаем! Невероятным новым музыкальным шоу фонтана в городском курорте „Притяжение“ заканчивается этот праздничный день», — говорится в сообщении официального telegram-канала Магнитогорска. Музыкальные номера прошли под патриотические песни. Весь субботний день был наполнен праздничными мероприятиями. На площадках города прошли концерты и выступления танцевальных коллективов, а также мастер-классы секции восточных и смешанных единоборств «Кудо». Ранее стало известно, что в Магнитогорске начали отмечать День города и День металлурга. Накануне совместно с полпредом президента РФ в УрФО Владимиром Якушевым, губернатором региона Алексеем Текслером и владельцем «ММК» Виктором Рашниковым была торжественно открыта вторая очередь городского курорта «Притяжение».