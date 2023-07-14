В парке «Притяжение» Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, праздничные мероприятия в честь Дня города и Дня металлурга завершились новым шоу фонтана. Об этом сообщили в городской мэрии.
«Мы сильные люди — своих не бросаем! Невероятным новым музыкальным шоу фонтана в городском курорте „Притяжение“ заканчивается этот праздничный день», — говорится в сообщении официального telegram-канала Магнитогорска.
Музыкальные номера прошли под патриотические песни. Весь субботний день был наполнен праздничными мероприятиями. На площадках города прошли концерты и выступления танцевальных коллективов, а также мастер-классы секции восточных и смешанных единоборств «Кудо». Ранее стало известно, что в Магнитогорске начали отмечать День города и День металлурга. Накануне совместно с полпредом президента РФ в УрФО Владимиром Якушевым, губернатором региона Алексеем Текслером и владельцем «ММК» Виктором Рашниковым была торжественно открыта вторая очередь городского курорта «Притяжение».
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