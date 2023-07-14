14 июля 2023

В Магнитогорске отпраздновали День города и День металлурга. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поездка Алексея Текслера в Магнитогорск. Челябинская область, магнитогорск, тыл фронту
Город металлургов Магнитогорск отметил сразу два праздника Фото:

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, 14 июля отметили сразу два праздника — День города и День металлурга. Жителей города-металлурга поздравил глава города Сергей Бердников. Подробностями праздника поделились горожане в соцсетях.

«Уважаемые магнитогорцы, земляки! Сегодня мы празнуем наш профессиональный, наш городской праздник День города и День Металлурга. Магнитогорцы — это люди железной воли, которые могут все, поэтому я радуюсь и горжусь, что родился здесь и живу вместе с вами», — заявил Бердников на официальной части мероприятия, которые прошли на площади за за ареной «Металлург».

Бердников добавил, что понятие металлург и магнитогорец неразделимо. По его словам, комбинат быстро преображается, вместе с ним хорошеет и сам город. В рамках праздничной программы для гостей праздника выступили лучшие творческие коллективы Дворца железнодорожников, Дома Дружбы народов, а также солисты Концертного объединения. Вечер завершил красочный салют.

«Фейерверк сегодня был особенным, ощущение волшебной сказки! Огромная благодарность всем, кто подарил эти эмоции нашему городу!» — пишет Оксана Т. в сообществе «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».

Жителям Магнитогорска устроили большой салют
Жителям Магнитогорска устроили большой салют
Горожане утверждают, что салют был волшебным
Горожане утверждают, что салют был волшебным

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, 14 июля отметили сразу два праздника — День города и День металлурга. Жителей города-металлурга поздравил глава города Сергей Бердников. Подробностями праздника поделились горожане в соцсетях. «Уважаемые магнитогорцы, земляки! Сегодня мы празнуем наш профессиональный, наш городской праздник День города и День Металлурга. Магнитогорцы — это люди железной воли, которые могут все, поэтому я радуюсь и горжусь, что родился здесь и живу вместе с вами», — заявил Бердников на официальной части мероприятия, которые прошли на площади за за ареной «Металлург». Бердников добавил, что понятие металлург и магнитогорец неразделимо. По его словам, комбинат быстро преображается, вместе с ним хорошеет и сам город. В рамках праздничной программы для гостей праздника выступили лучшие творческие коллективы Дворца железнодорожников, Дома Дружбы народов, а также солисты Концертного объединения. Вечер завершил красочный салют. «Фейерверк сегодня был особенным, ощущение волшебной сказки! Огромная благодарность всем, кто подарил эти эмоции нашему городу!» — пишет Оксана Т. в сообществе «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...