Город металлургов Магнитогорск отметил сразу два праздника Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, 14 июля отметили сразу два праздника — День города и День металлурга. Жителей города-металлурга поздравил глава города Сергей Бердников. Подробностями праздника поделились горожане в соцсетях.

«Уважаемые магнитогорцы, земляки! Сегодня мы празнуем наш профессиональный, наш городской праздник День города и День Металлурга. Магнитогорцы — это люди железной воли, которые могут все, поэтому я радуюсь и горжусь, что родился здесь и живу вместе с вами», — заявил Бердников на официальной части мероприятия, которые прошли на площади за за ареной «Металлург».

Бердников добавил, что понятие металлург и магнитогорец неразделимо. По его словам, комбинат быстро преображается, вместе с ним хорошеет и сам город. В рамках праздничной программы для гостей праздника выступили лучшие творческие коллективы Дворца железнодорожников, Дома Дружбы народов, а также солисты Концертного объединения. Вечер завершил красочный салют.

«Фейерверк сегодня был особенным, ощущение волшебной сказки! Огромная благодарность всем, кто подарил эти эмоции нашему городу!» — пишет Оксана Т. в сообществе «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».

Жителям Магнитогорска устроили большой салют Сообщество «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте»