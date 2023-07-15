СNN: глава Минфина США попробовала галлюциногенные грибы в Китае 16 июля 2023 в 03:44 Размер текста - 17 + Джанет Йеллен посетила Китай с деловым визитом Фото: Официальный сайт Федеральной резервной системы США Министр финансов США Джанет Йеллен во время официальной поездки Китай употребила в ресторане четыре порции местных грибов. Об этом сообщили американские журналисты. Уточняется, что указанные грибы растут в провинции Юньнань и известны своими галлюциногенными эффектами. «Министр отправилась с командой в ресторан юньнаньской кухни, где среди прочего заказала четыре порции диких грибов разновидности Lanmaoa asiatica. Они считаются ядовитыми, поскольку они могут быть галлюциногенными», — сообщили журналисты CNN . Ее помощник подтвердил данный факт телеканалу и заявил, что блюдо ей «очень понравилось». Визит Йеллен в Китай стал первым за последние четыре года посещением китайской столицы министром финансов Соединенных штатов. Ранее Йеллен отметилась заявлением, что китайские компании не должны оказывать России материальную поддержку и помощь в обход западных санкций. Министр финансов США Джанет Йеллен во время официальной поездки Китай употребила в ресторане четыре порции местных грибов. Об этом сообщили американские журналисты. Уточняется, что указанные грибы растут в провинции Юньнань и известны своими галлюциногенными эффектами. «Министр отправилась с командой в ресторан юньнаньской кухни, где среди прочего заказала четыре порции диких грибов разновидности Lanmaoa asiatica. Они считаются ядовитыми, поскольку они могут быть галлюциногенными», — сообщили журналисты CNN. Ее помощник подтвердил данный факт телеканалу и заявил, что блюдо ей «очень понравилось». Визит Йеллен в Китай стал первым за последние четыре года посещением китайской столицы министром финансов Соединенных штатов. Ранее Йеллен отметилась заявлением, что китайские компании не должны оказывать России материальную поддержку и помощь в обход западных санкций. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям