15 июля 2023

СNN: глава Минфина США попробовала галлюциногенные грибы в Китае

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Министр финансов США Джанет Йеллен. stock, stock, Джанет Йеллен
Джанет Йеллен посетила Китай с деловым визитом Фото:

Министр финансов США Джанет Йеллен во время официальной поездки Китай употребила в ресторане четыре порции местных грибов. Об этом сообщили американские журналисты. Уточняется, что указанные грибы растут в провинции Юньнань и известны своими галлюциногенными эффектами.

«Министр отправилась с командой в ресторан юньнаньской кухни, где среди прочего заказала четыре порции диких грибов разновидности Lanmaoa asiatica. Они считаются ядовитыми, поскольку они могут быть галлюциногенными», — сообщили журналисты CNN. Ее помощник подтвердил данный факт телеканалу и заявил, что блюдо ей «очень понравилось».

Визит Йеллен в Китай стал первым за последние четыре года посещением китайской столицы министром финансов Соединенных штатов. Ранее Йеллен отметилась заявлением, что китайские компании не должны оказывать России материальную поддержку и помощь в обход западных санкций.

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Министр финансов США Джанет Йеллен во время официальной поездки Китай употребила в ресторане четыре порции местных грибов. Об этом сообщили американские журналисты. Уточняется, что указанные грибы растут в провинции Юньнань и известны своими галлюциногенными эффектами. «Министр отправилась с командой в ресторан юньнаньской кухни, где среди прочего заказала четыре порции диких грибов разновидности Lanmaoa asiatica. Они считаются ядовитыми, поскольку они могут быть галлюциногенными», — сообщили журналисты CNN. Ее помощник подтвердил данный факт телеканалу и заявил, что блюдо ей «очень понравилось». Визит Йеллен в Китай стал первым за последние четыре года посещением китайской столицы министром финансов Соединенных штатов. Ранее Йеллен отметилась заявлением, что китайские компании не должны оказывать России материальную поддержку и помощь в обход западных санкций.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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