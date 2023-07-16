Экс-генсек НАТО: запасы оружия в Британии достигли критического уровня из-за Украины

Запасы боеприпасов в Великобритании существенно истощились из-за оказания военной помощи Украине и находятся на критическом уровне. Об этом рассказал бывший генеральный секретарь НАТО Джордж Робертсон.
«Запасы боеприпасов в Великобритании из-за военной помощи Украине истощились до опасно низкого уровня», — передает слова Робертсона The Times. Он добавил, что Британия должна увеличить производство оружия, чтобы не нанести ущерб своей обороне, так как Россия активно восстанавливает свое вооружение. Робертсон подчеркнул, что объявленные инвестиции в размере пяти миллиардов фунтов стерлингов могут быть недостаточными для обеспечения стратегических потребностей Великобритании.
Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил, что у западных стран заканчиваются запасы вооружения, которое может быть передано Украине. Соединенное Королевство значительно исчерпало свои запасы оружия после передачи Украине дальнобойных ракет Storm Shadow, передает «Национальная служба новостей». Недостаток боеприпасов в НАТО, вызванный украинским конфликтом, может вызвать раскол внутри блока, сообщает телеканал 360.
Запасы боеприпасов в Великобритании существенно истощились из-за оказания военной помощи Украине и находятся на критическом уровне. Об этом рассказал бывший генеральный секретарь НАТО Джордж Робертсон. «Запасы боеприпасов в Великобритании из-за военной помощи Украине истощились до опасно низкого уровня», — передает слова Робертсона The Times. Он добавил, что Британия должна увеличить производство оружия, чтобы не нанести ущерб своей обороне, так как Россия активно восстанавливает свое вооружение. Робертсон подчеркнул, что объявленные инвестиции в размере пяти миллиардов фунтов стерлингов могут быть недостаточными для обеспечения стратегических потребностей Великобритании. Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил, что у западных стран заканчиваются запасы вооружения, которое может быть передано Украине. Соединенное Королевство значительно исчерпало свои запасы оружия после передачи Украине дальнобойных ракет Storm Shadow, передает «Национальная служба новостей». Недостаток боеприпасов в НАТО, вызванный украинским конфликтом, может вызвать раскол внутри блока, сообщает телеканал 360.