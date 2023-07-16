Экс-генсек НАТО: запасы оружия в Британии достигли критического уровня из-за Украины

Британские запасы вооружения находятся на критическом уровне, заявил Джордж Робертсон Фото: Министерство обороны Великобритании

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Запасы боеприпасов в Великобритании существенно истощились из-за оказания военной помощи Украине и находятся на критическом уровне. Об этом рассказал бывший генеральный секретарь НАТО Джордж Робертсон.

«Запасы боеприпасов в Великобритании из-за военной помощи Украине истощились до опасно низкого уровня», — передает слова Робертсона The Times . Он добавил, что Британия должна увеличить производство оружия, чтобы не нанести ущерб своей обороне, так как Россия активно восстанавливает свое вооружение. Робертсон подчеркнул, что объявленные инвестиции в размере пяти миллиардов фунтов стерлингов могут быть недостаточными для обеспечения стратегических потребностей Великобритании.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил, что у западных стран заканчиваются запасы вооружения, которое может быть передано Украине. Соединенное Королевство значительно исчерпало свои запасы оружия после передачи Украине дальнобойных ракет Storm Shadow, передает «Национальная служба новостей». Недостаток боеприпасов в НАТО, вызванный украинским конфликтом, может вызвать раскол внутри блока, сообщает телеканал 360.