Путин пообещал применить кассетные боеприпасы в ответ на обстрелы ВСУ

16 июля 2023 в 12:48 Размер текста - 17 +

У России есть возможность ответить ударом кассетными боеприпасами, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В случае использования кассетных боеприпасов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), Россия может ответить аналогичным образом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Если они (кассетные боеприпасы — прим. URA.RU) будут применяться против нас, мы оставляем за собой право на зеркальные действия», — заявил Путин в эфире программы «Москва, Кремль, Путин». Он отметил, что в России имеется достаточный запас кассетных боеприпасов, хотя до сих пор их применение не требовалось. Путин также указал, что США начали поставки таких боеприпасов на Украину не из-за благополучной ситуации, а из-за дефицита этих вооружений. Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по юго-западной части города Луганск, предположительно используя дальнобойные кассетные боеприпасы, по информации подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко. Конкретные детали о ракетах, использованных украинскими военными, пока неизвестны.

В случае использования кассетных боеприпасов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), Россия может ответить аналогичным образом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Если они (кассетные боеприпасы — прим. URA.RU) будут применяться против нас, мы оставляем за собой право на зеркальные действия», — заявил Путин в эфире программы «Москва, Кремль, Путин». Он отметил, что в России имеется достаточный запас кассетных боеприпасов, хотя до сих пор их применение не требовалось. Путин также указал, что США начали поставки таких боеприпасов на Украину не из-за благополучной ситуации, а из-за дефицита этих вооружений. Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по юго-западной части города Луганск, предположительно используя дальнобойные кассетные боеприпасы, по информации подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко. Конкретные детали о ракетах, использованных украинскими военными, пока неизвестны.