Путин пообещал применить кассетные боеприпасы в ответ на обстрелы ВСУ

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Выступление Владимира Путина на Форуме будущих технологий. Москва, путин владимир
У России есть возможность ответить ударом кассетными боеприпасами, заявил Владимир Путин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В случае использования кассетных боеприпасов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), Россия может ответить аналогичным образом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Если они (кассетные боеприпасы — прим. URA.RU) будут применяться против нас, мы оставляем за собой право на зеркальные действия», — заявил Путин в эфире программы «Москва, Кремль, Путин». Он отметил, что в России имеется достаточный запас кассетных боеприпасов, хотя до сих пор их применение не требовалось. Путин также указал, что США начали поставки таких боеприпасов на Украину не из-за благополучной ситуации, а из-за дефицита этих вооружений.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по юго-западной части города Луганск, предположительно используя дальнобойные кассетные боеприпасы, по информации подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко. Конкретные детали о ракетах, использованных украинскими военными, пока неизвестны.

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В случае использования кассетных боеприпасов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), Россия может ответить аналогичным образом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Если они (кассетные боеприпасы — прим. URA.RU) будут применяться против нас, мы оставляем за собой право на зеркальные действия», — заявил Путин в эфире программы «Москва, Кремль, Путин». Он отметил, что в России имеется достаточный запас кассетных боеприпасов, хотя до сих пор их применение не требовалось. Путин также указал, что США начали поставки таких боеприпасов на Украину не из-за благополучной ситуации, а из-за дефицита этих вооружений. Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по юго-западной части города Луганск, предположительно используя дальнобойные кассетные боеприпасы, по информации подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко. Конкретные детали о ракетах, использованных украинскими военными, пока неизвестны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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