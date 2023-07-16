Путин пообещал применить кассетные боеприпасы в ответ на обстрелы ВСУ

В случае использования кассетных боеприпасов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), Россия может ответить аналогичным образом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Если они (кассетные боеприпасы — прим. URA.RU) будут применяться против нас, мы оставляем за собой право на зеркальные действия», — заявил Путин в эфире программы «Москва, Кремль, Путин». Он отметил, что в России имеется достаточный запас кассетных боеприпасов, хотя до сих пор их применение не требовалось. Путин также указал, что США начали поставки таких боеприпасов на Украину не из-за благополучной ситуации, а из-за дефицита этих вооружений.
Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по юго-западной части города Луганск, предположительно используя дальнобойные кассетные боеприпасы, по информации подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко. Конкретные детали о ракетах, использованных украинскими военными, пока неизвестны.
Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.