16 июля 2023

Арестович допустил уступку России пятой части Украины

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, украина, турция, черное море, страны, европа, политическая карта
Украина может разделиться по примеру Германии в 1945 году, предположил Арестович Фото:
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Украине скорее всего придется оставить России пятую часть территории, чтобы вступить в НАТО. С таким предположением выступил экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович.

«80% территории мы удерживаем. Получается, большей частью государства <…> прекращаем [конфликт с РФ] и вступаем в НАТО. Могу сказать, это суперисторический шанс», — приводит слова Арестовича «Страна.ua». Он отметил, что Украина может разделиться по примеру Германии, которая после поражения Третьего рейха в 1945 году распалась на два государства.

Ранее обозреватели журнала Newsweek прогнозировали, что Украина потеряет Одессу и Харьков, если Россия скорректирует свои планы после неудачного наступления ВСУ. По их мнению, это произойдет, если ВСУ не воспользуются помощью НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не собирается менять территории своей страны на вступление в альянс, передает телеканал 360.

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Украине скорее всего придется оставить России пятую часть территории, чтобы вступить в НАТО. С таким предположением выступил экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович. «80% территории мы удерживаем. Получается, большей частью государства <…> прекращаем [конфликт с РФ] и вступаем в НАТО. Могу сказать, это суперисторический шанс», — приводит слова Арестовича «Страна.ua». Он отметил, что Украина может разделиться по примеру Германии, которая после поражения Третьего рейха в 1945 году распалась на два государства. Ранее обозреватели журнала Newsweek прогнозировали, что Украина потеряет Одессу и Харьков, если Россия скорректирует свои планы после неудачного наступления ВСУ. По их мнению, это произойдет, если ВСУ не воспользуются помощью НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не собирается менять территории своей страны на вступление в альянс, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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