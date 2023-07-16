В ЯНАО не хватает поваров и торговых представителей

Профессия повара становится дефицитной в ЯНАО Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Жители ЯНАО подают меньше всего резюме на соискание вакансий в поваров и пекарей, а также торговых представителях и мерчендайзеров. Об этом сообщили в пресс-службе рекрутингового агентства HH.ru.

«Рейтинг наиболее дефицитных специальностей в ЯНАО возглавили повара и пекари — на одну вакансию приходится всего 0,4 активных резюме. Немногим лучше ситуация с торговыми представителями (0,5 резюме на вакансию) и администраторами магазинов (0,6 резюме)», — сообщает пресс-служба рекрутингового агентства.

Не так много резюме подают жители ЯНАО на вакансии мерчендайзеров и операторов call-центров. В топ-20 востребованных профессий вошли продавцы и директора магазинов, агенты по недвижимости, врачи, инженеры, автомеханики и сварщики.

Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО работодатели открывают больше всего вакансий в строительной сфере. Также работодатели нуждаются в работниках сферы услуг.