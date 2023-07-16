16 июля 2023
15 июля 2023
14 июля 2023

Жителям ЯНАО назвали самые дефицитные профессии. Скрин

В ЯНАО не хватает поваров и торговых представителей
© Служба новостей «URA.RU»
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Международный день супа для иностранных студентов. Пермь, приготовление блюд, студенты повара
Профессия повара становится дефицитной в ЯНАО Фото:

Жители ЯНАО подают меньше всего резюме на соискание вакансий в поваров и пекарей, а также торговых представителях и мерчендайзеров. Об этом сообщили в пресс-службе рекрутингового агентства HH.ru.

«Рейтинг наиболее дефицитных специальностей в ЯНАО возглавили повара и пекари — на одну вакансию приходится всего 0,4 активных резюме. Немногим лучше ситуация с торговыми представителями (0,5 резюме на вакансию) и администраторами магазинов (0,6 резюме)», — сообщает пресс-служба рекрутингового агентства.

Не так много резюме подают жители ЯНАО на вакансии мерчендайзеров и операторов call-центров. В топ-20 востребованных профессий вошли продавцы и директора магазинов, агенты по недвижимости, врачи, инженеры, автомеханики и сварщики.

Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО работодатели открывают больше всего вакансий в строительной сфере. Также работодатели нуждаются в работниках сферы услуг.

Топ самых редких профессий в ЯНАО среди соискателей
Топ самых редких профессий в ЯНАО среди соискателей
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Жители ЯНАО подают меньше всего резюме на соискание вакансий в поваров и пекарей, а также торговых представителях и мерчендайзеров. Об этом сообщили в пресс-службе рекрутингового агентства HH.ru. «Рейтинг наиболее дефицитных специальностей в ЯНАО возглавили повара и пекари — на одну вакансию приходится всего 0,4 активных резюме. Немногим лучше ситуация с торговыми представителями (0,5 резюме на вакансию) и администраторами магазинов (0,6 резюме)», — сообщает пресс-служба рекрутингового агентства. Не так много резюме подают жители ЯНАО на вакансии мерчендайзеров и операторов call-центров. В топ-20 востребованных профессий вошли продавцы и директора магазинов, агенты по недвижимости, врачи, инженеры, автомеханики и сварщики. Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО работодатели открывают больше всего вакансий в строительной сфере. Также работодатели нуждаются в работниках сферы услуг.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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