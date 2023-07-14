14 июля 2023
13 июля 2023

Исследователи назвали самые востребованные профессии в ЯНАО. Скрин

HeadHunter: самыми востребованными работниками в ЯНАО стали строители
© Служба новостей «URA.RU»
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Самыми востребованными на рынке труда стали строители Фото:

В ЯНАО самой востребованной категорией работников у компаний стали строители. За июнь число вакансий этой сферы составило 26%. Об этом сообщили корреспонденту URA.RU исследователи сервиса HeadHunter.

«Самой востребованной категорией у компаний стали строители — 26% вакансий, открытых в июне, направлены на поиск именно этих специалистов. Также в пятерку популярных профессий вошли „Рабочий персонал“ (25%), „Производство, сервисное обслуживание“ (24%) „Продажи, обслуживание клиентов“ (19%), „Транспорт, логистика, перевозки“ (14%)», — рассказали специалисты корреспонденту URA.RU.

Ранее URA.RU писало, что в ЯНАО больше всего работодатели искали продавцов-консультантов и кассиров. Также в тройку востребованных специалистов вошли менеджеры по продажам и работе с клиентами, а еще водители.

Фото:

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В ЯНАО самой востребованной категорией работников у компаний стали строители. За июнь число вакансий этой сферы составило 26%. Об этом сообщили корреспонденту URA.RU исследователи сервиса HeadHunter. «Самой востребованной категорией у компаний стали строители — 26% вакансий, открытых в июне, направлены на поиск именно этих специалистов. Также в пятерку популярных профессий вошли „Рабочий персонал“ (25%), „Производство, сервисное обслуживание“ (24%) „Продажи, обслуживание клиентов“ (19%), „Транспорт, логистика, перевозки“ (14%)», — рассказали специалисты корреспонденту URA.RU. Ранее URA.RU писало, что в ЯНАО больше всего работодатели искали продавцов-консультантов и кассиров. Также в тройку востребованных специалистов вошли менеджеры по продажам и работе с клиентами, а еще водители.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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