В ЯНАО самой востребованной категорией работников у компаний стали строители. За июнь число вакансий этой сферы составило 26%. Об этом сообщили корреспонденту URA.RU исследователи сервиса HeadHunter.
«Самой востребованной категорией у компаний стали строители — 26% вакансий, открытых в июне, направлены на поиск именно этих специалистов. Также в пятерку популярных профессий вошли „Рабочий персонал“ (25%), „Производство, сервисное обслуживание“ (24%) „Продажи, обслуживание клиентов“ (19%), „Транспорт, логистика, перевозки“ (14%)», — рассказали специалисты корреспонденту URA.RU.
Ранее URA.RU писало, что в ЯНАО больше всего работодатели искали продавцов-консультантов и кассиров. Также в тройку востребованных специалистов вошли менеджеры по продажам и работе с клиентами, а еще водители.
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