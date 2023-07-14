HeadHunter: самыми востребованными работниками в ЯНАО стали строители

Самыми востребованными на рынке труда стали строители Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ЯНАО самой востребованной категорией работников у компаний стали строители. За июнь число вакансий этой сферы составило 26%. Об этом сообщили корреспонденту URA.RU исследователи сервиса HeadHunter.

«Самой востребованной категорией у компаний стали строители — 26% вакансий, открытых в июне, направлены на поиск именно этих специалистов. Также в пятерку популярных профессий вошли „Рабочий персонал“ (25%), „Производство, сервисное обслуживание“ (24%) „Продажи, обслуживание клиентов“ (19%), „Транспорт, логистика, перевозки“ (14%)», — рассказали специалисты корреспонденту URA.RU.

Ранее URA.RU писало, что в ЯНАО больше всего работодатели искали продавцов-консультантов и кассиров. Также в тройку востребованных специалистов вошли менеджеры по продажам и работе с клиентами, а еще водители.