Mash: Крымский мост атаковали модернизированные водные дроны

17 июля 2023 в 10:51 Размер текста - 17 +

Крымский мост могли атаковать военные дроны, передает Mash Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета ЧП на Крымском мосту Крымский мост мог быть атакован при помощи модернизированных надводных военных беспилотников. Об этом сообщает Mash. «Крымский мост могли атаковать модернизированные водные дроны-беспилотники. На данный момент это основная версия следствия», — передают авторы telegram-канала. Они пишут, что у 145-й опоры моста, где и было зафиксировано ЧП, обнаружили обломки водных мотоциклов. Также они уточняют, что во время происшествия над Черным морем летал американский беспилотник MQ-9 Reaper. С версией об атаке вражеских надводных дронов также выступали авторы Readovka. Само ЧП произошло 17 июля. По официальной версии от Минтранса, в ходе происшествия было повреждено только дорожное полотно. По одной из версий, за атакой могла стоять Служба безопасности Украины (СБУ).

Крымский мост мог быть атакован при помощи модернизированных надводных военных беспилотников. Об этом сообщает Mash. «Крымский мост могли атаковать модернизированные водные дроны-беспилотники. На данный момент это основная версия следствия», — передают авторы telegram-канала. Они пишут, что у 145-й опоры моста, где и было зафиксировано ЧП, обнаружили обломки водных мотоциклов. Также они уточняют, что во время происшествия над Черным морем летал американский беспилотник MQ-9 Reaper. С версией об атаке вражеских надводных дронов также выступали авторы Readovka. Само ЧП произошло 17 июля. По официальной версии от Минтранса, в ходе происшествия было повреждено только дорожное полотно. По одной из версий, за атакой могла стоять Служба безопасности Украины (СБУ).