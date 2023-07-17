Mash: Крымский мост атаковали модернизированные водные дроны

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Масленица в Свердловской области, квадрокоптер, высокие технологии, коптер,  дрон
Крымский мост могли атаковать военные дроны, передает Mash Фото:
новость из сюжета
ЧП на Крымском мосту

Крымский мост мог быть атакован при помощи модернизированных надводных военных беспилотников. Об этом сообщает Mash.

«Крымский мост могли атаковать модернизированные водные дроны-беспилотники. На данный момент это основная версия следствия», — передают авторы telegram-канала. Они пишут, что у 145-й опоры моста, где и было зафиксировано ЧП, обнаружили обломки водных мотоциклов. Также они уточняют, что во время происшествия над Черным морем летал американский беспилотник MQ-9 Reaper.

С версией об атаке вражеских надводных дронов также выступали авторы Readovka. Само ЧП произошло 17 июля. По официальной версии от Минтранса, в ходе происшествия было повреждено только дорожное полотно. По одной из версий, за атакой могла стоять Служба безопасности Украины (СБУ).

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Крымский мост мог быть атакован при помощи модернизированных надводных военных беспилотников. Об этом сообщает Mash. «Крымский мост могли атаковать модернизированные водные дроны-беспилотники. На данный момент это основная версия следствия», — передают авторы telegram-канала. Они пишут, что у 145-й опоры моста, где и было зафиксировано ЧП, обнаружили обломки водных мотоциклов. Также они уточняют, что во время происшествия над Черным морем летал американский беспилотник MQ-9 Reaper. С версией об атаке вражеских надводных дронов также выступали авторы Readovka. Само ЧП произошло 17 июля. По официальной версии от Минтранса, в ходе происшествия было повреждено только дорожное полотно. По одной из версий, за атакой могла стоять Служба безопасности Украины (СБУ).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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