Mash: Крымский мост атаковали модернизированные водные дроны

Крымский мост мог быть атакован при помощи модернизированных надводных военных беспилотников. Об этом сообщает Mash.
«Крымский мост могли атаковать модернизированные водные дроны-беспилотники. На данный момент это основная версия следствия», — передают авторы telegram-канала. Они пишут, что у 145-й опоры моста, где и было зафиксировано ЧП, обнаружили обломки водных мотоциклов. Также они уточняют, что во время происшествия над Черным морем летал американский беспилотник MQ-9 Reaper.
С версией об атаке вражеских надводных дронов также выступали авторы Readovka. Само ЧП произошло 17 июля. По официальной версии от Минтранса, в ходе происшествия было повреждено только дорожное полотно. По одной из версий, за атакой могла стоять Служба безопасности Украины (СБУ).
Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.